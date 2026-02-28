雲南學生來港研學　讚港生英文水平高　麥美娟冀轉為動力建設家鄉

外交部駐港公署今日（2月28日）舉辦「山海相約 雲港同行」活動結業典禮，該活動邀請外交部定點幫扶的雲南金平、麻栗坡兩縣共34名優秀師生代表來港研學七日。外交公署副特派員花有、民政及青年事務局局長麥美娟、中央政府駐港聯絡辦青工部副部長萬寧、立法會議員江旻憓等人出席典禮。



花有寄語學子要開闊視野、堅定自信、懷抱赤子之心，相信相信將成為他們「一生難以忘懷的寶貴財富」。麥美娟則希望雲南將香港的經歷轉化為學習動力，將來用自己所學知識建設家鄉、貢獻國家。有雲南學生讚嘆香港繁華，並對本地學生英語水平印象深刻；亦有學生感嘆「香港能用很小的空間，建出繁華美麗的大城市」。



花有寄語學子要開闊視野、堅定自信、懷抱赤子之心。（王晉璇攝）

花有對雲南學生提出三點期冀

雲南金平、麻栗坡兩縣在2020年成功脫貧。「山海相約 雲港同行」活動為深化內地師生對「一國兩制」在香港成功實踐的認識，助力學生拓闊視野、樹立遠大理想。外交公署副特派員花有在結業典禮上致辭，指本次研學活動從醞釀到僅用四十餘天，體現了「新時代的中國速度和中國效率」。他指，活動成功凝聚各方支持，讓同學們有機會「用腳步丈量東方之珠，用心靈感受恩情、友情和熱情」。

花有對同學們提出三點希望：一是開闊視野，增長見聞，不僅記住香港的風景，更要理解其背後「開放包容、精益求精的城市精神」；二是堅定自信，腳踏實地，「把此行所獲的見識轉化為前進的動力」；三是懷抱赤子之心，將個人理想融入國家發展，「在國家發展的洪流中奮鬥」。

麥美娟相信學生都感受到一國兩制的制度優勢，看到祖國是香港發展的堅強後盾。（王晉璇攝）

麥美娟：交流活動相互了解、增進友誼

麥美娟致辭時表示，特區政府亦於2022年公布《青年發展藍圖》，通過多元化活動增強香港青年國民身份認同和民族自豪感，對此，民青局推出多個內地交流實習計劃。民青局亦十分歡迎內地青年到訪香港，相信這種互動是深化了解、增進友誼的最好方式，她希望同學們將香港的經歷轉化為學習動力，將來用自己所學知識建設家鄉、貢獻國家。

雲南學生讚港學生英文水平高 道路筆直

來自雲南麻栗坡縣第二中學的劉曉曉在典禮上表演街舞，她接受訪問時對外交部老師的悉心指導表示感謝，並形容香港「非常漂亮繁華」，且具有「內在的美麗」，香港人民也十分熱情。在參訪李兆基書院後，她直言從香港同齡孩子身上學到很多，對他們的英語水平與開闊眼界印象深刻。

劉曉曉來自雲南麻栗坡縣第二中學，指最喜歡海洋公園和李兆基書院兩個景點。（王晉璇攝）

另一來自麻栗坡縣14歲的李盤興橦同學表示，之前對香港的印象是「很小，還沒我們麻栗坡縣大」，但來到後發現，「香港能用很小的空間，建出這麼大的城市，還那麼繁華美麗」。他又指麻栗坡的路都是盤山公路，「香港就像高速公路一樣筆直」。

花有接受訪問表示活動傳達出「外交幫扶永遠在線」的核心思想。（王晉璇攝）

花有相信研學是學生「一生難以忘懷的財富」

關於希望學生們將什麼帶回家鄉，花有指出，首要的是培養一種不斷拓展視野、增廣見聞的意識，此種意識能讓青年人不固步自封，主動探索更廣闊的天地，從而獲得持續前進的動力。其次，他強調要堅定自信、腳踏實地奮鬥，相信「不積跬步無以至千里」，通過雙手獲得實實在在的收穫。最後，他重申報效國家的赤子之心不可或缺，無論未來面臨何種境況，均不能忘記初心與使命。他寄語學子們回到家鄉後繼續努力，立志建設家鄉、報效國家。

花有表示，這個活動讓孩子感受到「切身關愛」，從衣食住行到參訪研學「所有細節安排的非常完美」。他形容學生們「特別感動」，相信將成為他們「一生難以忘懷的寶貴財富」。

他認為這類活動傳達出「外交幫扶永遠在線」的核心思想，肯定地表示，「這類活動是長期活動，不會只舉辦一次，我們會把其作為機制化的工作」。