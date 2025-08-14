校園天地｜京港澳學生攜手研學　同住同學共話未來

近日，由教育局舉辦的「京港澳學生交流夏令營」在香港中文大學和聲書院正式啟幕，來自北京、香港與澳門逾二百名中學生及教師齊聚一堂，展開為期七天的深度研學與文化體驗之旅。本次活動由三地教育部門聯合主辦，旨在透過校園參訪、法治教育、非遺手作及跨地域生活等多元場域，培育家國情懷、加強文化認同，並促進三地青少年之間的理解與友誼。（內容由路德會協同中學提供）



（路德會協同中學提供）

師生首先身著特色書院學袍，參加高桌晚宴，與中文大學的「學長學姐」面對面交流學術見解與人生規劃。翌晨，同學們齊聚金紫荊廣場，觀禮莊嚴升旗儀式，國歌響起時，不少人凝視旗幟，眼中閃爍激動光芒。聖若瑟英文中學徐子軒回憶：「當五星紅旗與紫荊區旗冉冉升起，血脈相連的歸屬感最震撼地洗禮了我的心靈。」

在大館、終審法院及廉政公署的參訪中，師生深入探討香港法治演進：從政府部門的廉潔建設到司法機關的公正裁判，了解維護社會正義的實踐脈絡。何文田官立中學鄭曉珊表示：「在廉署參觀後，我更加明白法治並非抽象概念，而是不斷努力、守護公平正義的堅實基礎。」

（路德會協同中學提供）

三地學生們參加非物質文化遺產工作坊，親手製作紙扎燈籠、涼茶香包及大坑小火龍模型，探索傳統工藝的幾何美學與民間故事。徐子軒分享到：「當共同完成的燈籠在三地青年手中傳遞，那份跨越地域、靜默卻深入骨髓的珍視，成為最動人的記憶。」

活動期間，師生還觀摩西九戲曲中心的戲曲演出，欣賞精選折子戲、粵曲演唱和粵樂演奏，體會粵劇承載著的豐富歷史和文化信息；並赴M+博物館，感受當代藝術與城市思潮的激烈碰撞。路德會協同中學戚栢濤感言：「在粵劇與現代藝術的對話中，我看見了文化傳承與創新的無限可能。」

（路德會協同中學提供）

夜幕降臨時，學生們於燒烤晚會帳篷下暢敘交流，不畏大雨干擾，齊聲合唱〈晴天〉，歌聲劃破雨幕，將友情在風雨中凝固。鄭曉珊憶述：「那一刻，我們不分來自何方，只知道彼此的心跳正同頻共振。」

研學行程後半段，學生們乘坐「金巴」大巴越海，跨越港珠澳大橋，俯瞰壯麗海景與橋墩。戚栢濤表示：「站在海上巨龍之上，我第一次真切體會到『命運與共』的含義，它見證了三地人民攜手並進的共同未來。」抵達澳門後，同學們探訪大三巴牌坊、官也街，並於澳門博物館與回歸賀禮陳列館學習“一國兩制”實踐歷程，深入掌握澳門回歸以來的社會發展與多元融合。

（路德會協同中學提供）

為延續交流成果，夏令營特設「拿起紙筆·見字如面」筆友計劃，學生互換書信與小禮物，承諾以文字維繫情誼、分享所思所想。何同學認為，書信能跨越地域界限，讓心靈得以觸碰，友誼的種子悄然在信箋間生根。

路德會協同中學潘星宇老師總結道：「此次夏令營打破地域隔閡，讓學生在同吃、同住、同研學的實踐中增強文化自信與歷史責任；他們將成為推動三地協同發展的中堅力量，也是‘一國兩制’的堅定守護者。」師生們普遍反映，這段旅程不僅留下珍貴回憶，更在心中點亮了家國情懷的明燈，將成為未來學習與成長的強大動力。

（路德會協同中學提供）



