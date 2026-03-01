財政預算案｜陳茂波為撥億元推動「AI」解話：要不失時機注新動能

新一份財政預算案投放不少資源發展AI，其中「優質教育基金」預留20億元開展校本AI教育項目、AI效能提升組將撥款一億元引入技術加速政府數碼化轉型、撥款5000萬元作全民人工智能AI培訓。財政司司長陳茂波為花億元推動「AI」解話，他表示百年變局加速演進、地緣政治變亂交織的時期，故制定預算案時考慮如何不失時機，用好香港的獨特優勢，為香港未來發展注入新動能，讓發展更具韌性、更普惠。



財政預算案｜財政司司長陳茂波（中）2026年2月25日就預算案召開記者會。財經事務及庫務局常秘（庫務)黎志華（左）和局長許正宇（右）一同出席。（鄭子峰攝）

陳茂波在網誌表示，今次預算案重點之一是銳意推動「AI+」與「金融+」的相互促進，指香港正身處科技創新的關鍵節點，人工智能不單是未來的核心技術，更是能影響千行百業的巨大力量，「加速推動AI+的發展，實際上也是推動優勢產業的「變陣升級」和新興行業的加速壯大」。

他稱香港作為國際金融中心，有必要將前沿的AI技術深度融入服務之中，讓金融服務能做得更大更強，同時讓AI技術擴展到更廣闊的應用場景，令可雙向賦能、良性互動，形容在這個過程中，深度是核心，速度是關鍵。

當「AI+」遇上「金融+」，所產生的協同效應將是巨大而深遠的。這並非單純簡單的疊加，更像是相互促進的「飛輪效應」，是因地制宜、深度融合的發展策略，兩者在相互推動中，創造新的價值和機遇。 陳茂波

2026年2月25日，新一份財政預算案發表。（鄭子峰攝）

陳茂波指，「金融+」這個概念有幾點值得留意。第一，金融為科技創新及實體經濟發展提供堅實支撐，形容過去一年，香港股票市場表現亮麗，當中不少內地先進的科技龍頭企業，正利用香港籌集國際資金，助力它們加快出海、擴大海外產業鏈和供應鏈的布局。

可以預見，我們需要更懂用AI的企業，亦需要更懂AI和創新科技的金融和專業服務。這將豐富香港內涵，更讓金融+科技創新與產業創新，助力國家現代化產業體系的建設。 陳茂波

第二，陳茂波指金融服務本身的創新，也進一步助力實體經濟增量擴容、突破痛點。AI、區塊鏈等技術創新正不斷賦能金融服務，開創更高效便捷的交易體系，為不同企業貿易、籌融資、風險管理活動等開拓新渠道。

財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日就預算案召開記者會。他指新一份預算案主題是創科驅動金融，賦能多元發展、關愛惠民。（鄭子峰攝）

第三，陳茂波指專業服務往往緊貼著刻下處於高速發展期的行業和經濟活動。隨著AI結合產業變陣升級，並且與金融深度融合，市場對一系列嶄新的專業服務需求將加速湧現，例如對技術資產、數據資產等的估值及風險評估，以至是相關的會計、審計和認證服務等。

財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日就預算案召開記者會。（鄭子峰攝）

他說因地制宜用好香港自身優勢、積極對接國家發展戰略，是我們為自身取得更好發展的必由之路。預算案提出「AI+」與「金融+」兩條主線，期望能在經濟加速轉型的過程中，讓香港的高質量發展走向更高的台階。