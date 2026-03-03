兩會前瞻｜王冬勝倡將A+H上市公司納新股通　毋須設每日交易額度

全國人大及政協兩會即將舉行。全國政協委員、農業和農村委員會副主任、香港上海滙豐銀行主席王冬勝，提出關注進一步推動大灣區深度互聯互通、金融支持農業發展等，提出包括大灣區「新股通」及完善農業氣候適應型項目金融支援路徑建議。



王冬勝說，去年推出政策允許在港上市粵港澳大灣區企業按規定在深交所上市，若進一步允許深港投資者同時參與兩地新股上市交易，實現更全面大灣區「新股通」，將有助進一步深化深港金融合作和大灣區金融市場互聯互通，提高境內資本市場制度包容性和適應性，並推進人民幣國際化。

建議容許內地投資者購投資發行新H股的A股企業

他建議試點初期可將A+H上市公司納入「新股通」，允許內地投資者購買A股上市公司在港交所新發行的股份，以及允許香港本地及海外投資者購買港股上市公司在深交所新發行股份。隨試點成熟，可將投資目標擴大至市值大於50億元人民幣或港元的擬上市企業。另外，沿用深港通機制，參與境內IPO的香港本地及海外投資者須符合港交所資格規定，參與港股IPO的內地投資者則須滿足深交所港股通投資者適當性管理要求。

資金安排及持股比例方面，深交所的投資者和上市主體可使用人民幣，港交所的投資者和上市主體可使用港元或離岸人民幣。考慮到新股發行並非日常交易，故毋須設置每日交易額度，持股比例可沿用《內地與香港股票市場互聯互通機制若干規定》要求。

另外，他建議在既有「氣象+」政策基礎上打通數據與金融風險模型應用通道，建議推動形成面向金融機構標準化氣候風險數據接口和指標說明；在現有標準體系和目錄結構下，完善與氣候適應相關（尤其農業行業）項目的應用指引，可允許通過產量波動率變化、災害年份損失下降幅度、農業收入穩定性改善等指標反映風險改善效果；建議建立「風險改善可驗證、支持逐步退出」的機制安排。初期可通過政策性擔保、風險分擔安排或引導性信貸工具支持項目實

施，建立持續數據跟蹤機制，對極端氣候影響、產量變化和損失情況紀錄和評估；引導保險資金、養老金等參與運營和再融資，實現由政策性支持向市場化長期資本接續的轉變等。