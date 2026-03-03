兩會2026｜李慧琼引述夏寶龍期望委員支持政府維護國安

全國兩會明天（４日）起在北京召開。多名港區及澳區全國人大代表和政協委員今日（３日）抵達北京準備，參觀港澳辦新大樓，並與主任夏寶龍會面。身兼立法會主席的全國人大常委李慧琼在會面後形容今次兩會意義重大，將會審議和通過「十五五」規劃綱要，又形容「十五五」規劃綱要屬承先啟後的文件，帶領國家走向強國建設，並為港澳提供更廣闊平台。



3月3日，身兼立法會主席的全國人大常委李慧琼與港澳辦主任夏寶龍會面後見記者。（民建聯）

李慧琼又引述夏寶龍稱， 香港將大有作為，因有天時地理人和，同時要珍惜好當前來之不易的大好局面，推動一國兩制事業行穩致遠。 夏寶龍又表示要「識變、應變、求變」，在深化改革中增強發展動能。

夏寶龍期望人大政協支持政府國安工作

至於夏寶龍有否提到在地緣政治局勢下，香港可如何維護國安工作，李慧琼表示，夏在分享過程中肯定人大、政協工作，期望他們在兩會後可宣傳好兩會精神．並在地緣政治複雜下支持政府維護國安的工作。

李慧琼指香港融入國家漸見成效

行政長官李家超早前表示，今年是國家十五五規劃開局之年，政府會主動對接「十五五」規劃，並首次制定香港的五年規劃。李慧琼相信政府會有具體計劃出台，期望政府適時分享想法，讓社會各界可給意見。

被問及香港可如何理解融入和服務國家發展大局，李慧琼指兩者同樣重要，過去香港在融入國家發展大局的人流和物流等方面採取了措施，讓在內地生活、工作的人愈來愈多，融入國家漸見成效，香港亦要思考如何用好其優勢服務國家的目標。