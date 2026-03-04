兩會｜港區人大擬聯合提案 為對國家有重要貢獻港人烈士追封榮譽
撰文：林彥汛
出版：更新：
十四屆全國人大四次會議明日（5日）在北京開幕。港區全國人大代表今早（4日）到人民大會堂開大會預備會議。港區全國人大代表團團長馬逢國表示，正和另一港區全國人大凌友詩準備有關香港為對國家有大貢獻烈士追封榮耀的議案。
去年港區全國人大代表團提出兩項聯名建議，包括「購房資金通」及發展碳排放交易市場。被問及今年醞釀聯名建議的安排，馬逢國表示，正和凌友詩準備有關香港為對國家有大貢獻烈士追封榮耀的議案。
陳振英關注「十五五」規劃
另一港區全國人大代表陳振英表示，今年最關注「十五五」規劃，會否與大家預期有所不同，特別為創科相關範疇，又期望有其他金融政策岀台。港區全國人大代表陳仲尼則關心，香港可以如何發揮國際金融中心的功能，助力國家「十五五」建設。
兩會期間審查民族團結進步促進法
今年的兩會期間將會審查「十五五」規劃綱要、政府工作報告、人大常委會工作報告等,同時會審議生態環境法典、民族團結進步促進法、國家發展規劃法。
