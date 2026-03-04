李家超晤清華大學黨委書記　盼加強高校合作將優勢學科帶到北都

全國兩會（人民代表大會及中國人民政治協商會議）在北京召開，行政長官李家超也抵達當地，並展開訪問行程。李家超今日（4日）到訪清華大學，他在社交平台發文指，與清華大學黨委書記邱勇會面期間，提到清華大學是頂尖大學，歡迎清華加強與香港高校合作，把優勢學科及課程帶到北部都會區大學城，實現優勢互補、協同發展。



香港行政長官李家超（左）與清華大學黨委書記邱勇會面。（李家超Facebook）

李家超在文中表示，20多年前曾在清華大學參與公務員研習班，今日回到校園期間看到當年研習班的照片和學生證，很多回憶湧現，令其「倍感溫暖和振奮」。

李家超出席香港北京高校校友聯盟舉行的在京港生座談會，與數十位在北京不同高校讀書的香港青年會面，並為優秀在京港生獲獎者頒發證書。

李家超（左八）在香港北京高校校友聯盟舉行的座談會為優秀在京港生獲獎者頒發證書。（李家超Facebook）

李家超表示，座談會結束後與幾位在京港生深入交流，了解他們在北京的學習、生活點滴和未來職業規劃。李讚掦他們各有所長，有化學專業博士生就抑鬱症發生和治療已發表過多篇論文；亦有機械工程專業博士生深入研究植物細胞打印，科研項目獲國家支持，這些事跡令他印象深刻和深感自豪。

李家超鼓勵在京港生努力學習，多了解國家在經濟、政治、文化及創科方面的最新發展，多結交來自五湖四海的同學，融入和感受內地生活，從中吸收內地發展經驗，畢業後可將所學知識和見識帶回香港，推動香港加快發展，亦歡迎學生留在內地尋找適合的發展機會、報效國家。

他向學生表示，他們的優勢在於既有香港成長經歷，亦了解國家最新發展，可成為促進兩地文化交流、民心相通的橋樑角色，為香港以至國家發展多做貢獻。