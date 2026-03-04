兩會2026｜何君堯評中東戰事：有人火藥庫食煙打邊爐　批美國衰落

全國兩會今日（4日）起召開，正在北京的港區全國政協委員、選委界立法會議員何君堯評論中東戰事，他形容當地像火藥庫，批評「有人唔單止食煙，仲要喺度打邊爐」，稱要以兩隻字形容美國「衰落」。



3月3日飛抵北京的港區全國政協委員、選委界立法會議員何君堯評論中東戰事。（何君堯FB）

何君堯出席兩會期間，被傳媒問到中東戰事，他將當地形容為「火藥庫」，如履薄冰，「千萬不能食煙」，惟指「有人唔單止食煙，仲要喺度打邊爐」，稱要以兩隻字形容美國「衰落」。

他說，香港背靠祖國，有國家強大的軍事實力作為堅實的底氣，不受中東戰爭影響，未來要用好自身條件，發揮國際金融中心優勢，舉例黃金價值越來越明顯。

何君堯。（夏家朗攝）

何君堯：有人心生妒忌 不會讓你安逸

他說，國際戰火連天、危機四伏，香港若能把握機遇，相信能吸引到中東方面的投資，包括在國際資產管理、國際金融管理及國際黃金交易市場三個範疇。

在安逸的狀態下，總會有人心生妒忌，不會讓你一直有安逸日子。 何君堯

不過，何君堯亦指國際局勢動盪，香港一定要居安思危，不能太過淡定安逸，要時刻關注周邊環境，世界紛亂下保持謹慎。