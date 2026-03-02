倫敦經貿辦案｜拘捕兩年終開審　袁松彪衞志樑抵法院　預需七星期

撰文：安梓寧
香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，與前希斯路機場特警衞志樑，涉嫌違反英國《國安法》的案件，今（2日）於英國中央刑事法院開審。袁及衛在當地時間早上9時許已到達法院，全程不發一言。經貿辦副處長黃凱鈴及一名男職員亦有到場排隊旁聽，但無回應記者提問。
倫敦當地時間早上10點半（香港時間下午6點半）開庭，首日主要處理審訊程序及選出陪審團。去年法院預計審訊五星期，今日法官表示，審訊有機會長達七星期。當地時間下午5點休庭，明日繼續選陪審團。

2026年3月2日，英國倫敦時間上午9時許，被告香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪（左一）、前希斯路機場特警衞志樑（左四）及其律師團隊到達中央刑事法院。（香港01特約記者Thomas攝）

英國倫敦時間周一（2日）早上9時許（香港時間下午5時許），被控違反英國《國安法》的香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪、前希斯路機場特警衞志樑及他們的律師團隊抵達中央刑事法院（Central Criminal Court），在門外排隊等候進入。袁松彪戴上了口罩、肩背背囊，他和衞志樑都無發言。

倫敦當地時間早上10點半（香港時間下午6點半）開庭，首日主要處理審訊程序及選出陪審團。

法官Cheema-Grubb形容本案「有趣和重要」（interesting and important），預計審訊七個星期，直至5月1日，比去年預計的五個星期長。

當地時間下午5點休庭，明日繼續選陪審團，預計3月4日正式開審。

英國時間上午9時許，被告的香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪（中）及其律師團隊到達中央刑事法院。（香港01特約記者Thomas攝）

駐倫敦經貿辦職員到庭旁聽

駐倫敦經貿辦副處長黃凱鈴及一名男職員到法院的公眾入口排隊旁聽，現場有記者問香港政府是否承擔兩名被告的律師費、對事件有無回應，二人均無回應提問。

被告衞志樑在中央刑事法院門外排隊。（香港01特約記者Thomas攝）

2024年5月初被捕　第三被告伏屍公園

袁松彪、衞志樑與另一被告Matthew Trickett於2024年5月初被捕，被控協助境外情報部門和進行境外干預兩罪，案件於同月13日於倫敦西敏裁判法院首次提堂，三人獲保釋後6日，Trickett於19日被發現伏屍公園。

衞志樑於2024年底再被加控一項公職人員行為失當罪。袁松彪、衞志樑均不認罪。

被告的香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪戴上了口罩。（香港01特約記者Thomas攝）

法官不批准英國境外線上旁聽

2024年5月底，案件被交付到中央刑事法院提訊時，法院曾批准多間香港傳媒申請，在網上遙距觀看提訊直播。

2026年2月底，《香港01》於在案件開審前，再向法院申請遙距旁聽但被拒。法官指只有持認可記者證的英國傳媒可以遙距旁聽，加上記者並非身在英國，故拒絕申請。

案件在中央刑事法院審訊，預計需時五星期。（香港01特約記者Thomas攝）
同案被起訴的37歲Matthew Trickett，於2024年5月19日被發現陳屍公園，英國警方指其死因無可疑。（Matthew Trickett LinkedIn）

同案本來有第三名被告、前英國內政部移民執法調查專員Matthew Trickett，但他於2024年5月案件首次提堂，獲保釋後6日，被發現陳屍於伯克郡美登赫（Maidenhead）的格倫菲爾公園（Grenfell Park），當地警方指其死因無可疑。

《泰晤士報》報道指，法庭文件顯示，他在扣留期間曾企圖自殺；其律師則稱Trickett患有性腺功能減退症（hypogonadism），認為他是因健康問題自殺。

香港政府電話簿，仍有香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪的聯絡方法。（香港政府電話簿）

案件編號：T20247045

