伊朗局勢｜學者：戰事令油價上升　或拉動通脹

中東局勢持續緊張。有學者認為戰事令油價上升，或拉動通脹，又估計戰事有可能導致全球資金走向香港，吸引更多中東家族辦公室來港。有議員指是次中東戰事，反映進出口界要考慮運輸穩定性，長遠發展要警惕及考慮風險 ，估計短期內業界會放慢在中東發展步伐。



油價上升拉動通脹

美國和以色列，持續對伊朗採取軍事行動，伊朗亦封鎖霍爾木兹海峽。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才今日（7日）出席電台節目時表示，中東產油國會利用霍爾木兹海峽將能源運向世界各地，現時封鎖海峽，令中東石油運輸受阻，同時伊朗攻擊駐中東美軍基地，亦有機會波及石油設施，令油價昨日單日升1成。他又指，油價上升會拉動通脹，交通工具票價，及電費等，石油副產品如化工原料減少，亦影響其他工業生產。

現時香港電力公司都有採用天然氣作燃料，其中港燈有部分供應來自卡塔爾，麥萃才指，電費主要由基本電價及燃料調整費組成，故中東局勢有可能推高電費價格。

麥萃才估計戰事或吸引更多中東家族辦公室來港。

全球資金可能因戰事避險走向香港

麥萃才又表示，以往戰爭令全球資金走向美元避險，但今次美國是參戰國，相反中國無參與戰事，加上國力強，港元與美元掛勾，屬「半美元區」，可能令全球資金避險走向香港，或能吸引更多中東家族辦公室來港。

香港付貨人委員會主席許彼得則表示，戰爭事對業界有一定影響，若情況持續或影響全球供應鏈秩序，業界不知何時可出貨，難以判斷能否處理新訂單。他又指，香港與歐洲空運大多數為直航班，較少經迪拜機場轉機，相信戰事對空運影響有限。

圖為進出口界鍾奇峰。（鄭子峰攝）

鍾奇峰：業界或放慢在中東發展步伐

進出口界立法會議員鍾奇峰表示，中東局勢影響港口貿易，佔香港與阿聯酋整體貿易約2%，對香港直接影響有限，惟封鎖霍爾木兹海峽，船運需要取道其他路線，使運輸成本提高，並增加戰爭風險附加費。

近年政府鼓勵企業開拓中東市場，鍾奇峰表示，今次中東戰事，反映業界要考慮運輸穩定性，長遠發展要警惕及考慮風險 ，短期內或會放慢在中東發展步伐。他期望日後可研究更多航運保險產品，加強對中國貨船的保障。