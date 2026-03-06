中東局勢｜阿聯酋空域局部重開　阿聯酋航空料未來數日將全面復航

因美國及以色列攻打伊朗，導致中東多國空域自2月28日封鎖，令大批航班取消，近日局部重開。阿聯酋航空今日（6日）表示，昨日（5日）接載共約3萬名乘客由杜拜前往各目的地。隨着阿聯酋區內空域局部重新開放，阿聯酋航空目前維持有限航班服務，並正全力恢復航班運作，又指於空域條件許可且符合所有營運要求的情況下，預計將於未來數日內全面恢復航班服務至整個航線網絡。



中東空域2月28日封鎖後，大批港人滯留杜拜，3月4日阿聯酋航空EK 380載着550名乘客在晚上9時50分着陸香港機場。24歲的Shivay步出禁區到接機大堂時，與接機家人相擁，獲送上鮮花。（梁鵬威攝）

阿聯酋航空表示，昨日接載共約3萬名乘客由杜拜前往各目的地。明日（7日）起阿聯酋航空將每天營運106 組航班，往返83個目的地，約佔整體航線網絡六成。

阿聯酋航空表示，將優先安排較早預訂機位的顧客乘坐航班。現階段，乘客只應在機位獲確認後才前往機場。阿聯酋航空會繼續密切監察事態發展，並按需要調整營運安排，又強調安全是首要考慮。