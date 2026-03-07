中東局勢｜入境處︰逾300港人安全離開　今日7人獲安排坐直航回港

【伊朗／以色列／美國】以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，局勢不斷升溫，戰火波及阿聯酋杜拜，大批港人滯留當地不能回港。港府今晚（7日）公布，根據入境處資料，截至今午5時有逾300人已安全離開，其餘查詢港人均報稱身處安全地方，政府已與阿聯酋航空為特別需要的港人安排機位，當中有7人今日乘坐直航抵港。



截至3月7日5時，入境事務處共接獲約800名身處中東的港人查詢。（添馬台FB圖片）

逾300港人離開中東地區 其餘人報稱身處安全地方

政府今晚公布，積極為滯留中東地區的港人提供協助。截至今午（7日）5時，入境事務處共接獲約800名身處中東的港人查詢，包括最新航班及行程安排，其中逾300人已安全離開，其餘查詢港人均報稱身處安全地方，入境處會繼續與相關港人保持聯絡。

政府已與阿聯酋航空安排為特別需要的港人盡快回港。（添馬台FB圖片）

與阿聯酋航空安排港人回港 7人今日坐直航回港

政府又指，已與阿聯酋航空安排為特別需要的港人盡快回港，包括長期病患、孕婦及幼童，在駐迪拜經貿辦人員到場支援及協助理順離境安排後，今日共7人乘坐阿聯酋航空的直航回港，明日將有同樣安排。政府會爭取未來數日繼續安排直航。

▼2026.03.04 美伊戰爭後杜拜首航飛抵香港▼



+ 14

在外港人如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線 (852) 1868；透過「入境處流動應用程式」，以網絡數據致電1868或使用1868聊天機械人；發送信息至1868 WhatsApp或微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。