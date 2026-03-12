香港如何制訂五年規劃？　陳振英：《國家發展規劃法》提供指引

今年「十五五」規劃的開局之年，對需要對接國家「五年規劃」的香港而言，屬關鍵時刻。全國兩會期間，人大會議通過《中華人民共和國國家發展規劃法》（國家發展規劃法）。不過觀乎坊間反應，社會對「十五五」規劃、國家發展規劃法，以及香港準備制定的五年規劃了解仍然有限。



港區全國人大代表陳振英接受《香港01》訪問，就相關議題作出解讀。他指出，國家發展規劃法為國家的規劃，提供正式法律框架，體現了國家對五年規劃重視程度。雖然該法並不直接適用於香港，但可為香港制定的五年規劃提供指引。由於該法不直接適用於香港，使香港可因地制宜，制定自己的五年規劃。他又形容香港的五年規劃，與施政報告屬「互補關係」。



國家訂立發展規劃法 香港需全部跟從？

國家一向重視五年規劃，在內地，每個省、自治區、直轄市都必須依據國家規劃編制，制定自己的五年規劃。同為特別行政區的澳門，早在2016年前便開始制定自己的五年規劃。反觀香港，過去遲遲未有起步。直到今年2月行政長官李家超公布，香港將制定自己的五年規劃。這可視為香港融入國家發展大局邁出了重要一步。

為完善國家發展規劃工作，今次人大會議通過了國家發展規劃法。當中增設支持港澳主動對接國家發展規劃的涉港澳條款，說明國家對香港規劃重視。不過該法就前期研究、公眾參與機制等方面，均有提出要求。

陳振英：規劃法不直接適用香港

問及在該法通過後，香港於制訂五年規劃時，是否需要跟隨？陳振英指出，規劃法並不直接適用於香港，相關條文僅表達支持港澳主動對接國家發展規劃，明確國家鼓勵香港作規劃。他認為，此安排可為香港提供彈性，使香港能因地制宜作自身的規劃，並視乎國家需要作出配合。

他又表示，規劃法為香港提供指引作用，但總體而言香港需要留意國家「十五五」規劃的要求。「十五五」規劃説明了國家希望發展的方向，如發展創科、推動低碳等，香港在制訂五年規劃時，需要思考如何配合。

陳振英建議香港五年規劃中，可就公屋輪候年數定出明確的指標。。（廖雁雄攝)

建議就社會關注政策定出明確指標

「十五五」規劃不但就經濟發展方面，定出多項指標，亦有觸及民生福址。陳振英建議香港在制定五年規劃時，除經濟範疇外，可同時就社會關注政策，例如公屋輪候年數定出明確的指標。

9月16日，行政長官李家超行會前會見傳媒，展示新一份施政報告封面。（黃寶瑩攝）

五年規劃與施政報告屬互補關係

至於有意見認為既然香港每年都會發表施政報告，為何仍需要制定五年規劃，陳振英稱，中國的發展良好，與國家規劃離不開關係，有規劃可令社會共同向目標奮鬥，而香港的施政報告是按當年情況而定，就長遠事情「未必可以答出來」。

他續指，香港政治環境相對穩定，如果能制定規劃，社會可了解香港未來發展方向，對社會和機構都是好事。他又形容，香港的五年規劃，與施政報告和財政預算案屬「互補關係」。