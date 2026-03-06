十五五規劃．拆局｜草案專章三大關鍵變化　為香港定調新棋局

國家「十五五」規劃綱要草案今日（3月5日）出爐，一如既往為國家未來五年社會經濟發展作出頂層設計。自「十二五」以來，這項指導國家末來五年社會經濟發展的重要文件都設有港澳專章，今年的篇幅與五年前的「十四五」規劃綱要相若，用約700個字的篇幅概括中央對港澳發展任務的核心要求。



對比相隔五年的兩份文件的表述，不難發現中央的治港戰略已完成了一場深刻的變化，重心從「維穩立規」全面轉向「謀動發展」，對於正處「由治及興」新階段的香港來說，這不僅是一盤全新的的戰略棋局，也是需要交出實績的硬指標。



3月5日，十四屆全國人大四次會議開幕會在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強作政府工作報告。（新華社）

回看五年前「十四五」規劃談論香港的內容，字裏行間充滿了2019年修例風波後重塑秩序的時代烙印。落實中央全面管治權、落實國安法制、防範遏制外部勢力等強有力的政治宣示，是當時中央應對嚴峻挑戰，為香港劃定政治底線、撥亂反正的必然之舉。

從「全面準確」到「堅定不移」

「十五五」綱要草案的語境截然不同。上述那些讓不少香港人感受到緊繃張力的詞彙未再出現，取而代之的是將「愛國者治港」原則正式寫入，並提出「提升港澳依法治理效能」的新要求。

「十四五」港澳專章開篇提出「全面準確貫徹一國兩制」，「十五五」草案則是「堅定不移貫徹一國兩制」。前者帶有糾偏、正本清源的意味，反映2019年後中央需要重新闡釋和確立「一國兩制」的內涵；後者則表明，經過一系列舉措後，中央認為「一國兩制」的實踐已回到其設定的軌道，重心從為香港重立規矩、穩住陣腳，轉向用好規矩與發揮作用。

用詞之變折射出香港已從「由亂入治」順利過渡到「由治及興」，政治安全和管治權威已非需要反覆強調的目標，而是香港在「一國兩制」的實踐中不言自明的既定事實。未來的考核標準，不再僅僅停留在治港者的「政治忠誠度」，而是他們能否將這套新秩序轉化為破解深層次矛盾、帶來實際發展成果的能力。

「治理效能」四字重若千鈞。治港者必須在經濟轉型與民生改善上交出令市民和中央滿意的功課，以實績證明「愛國者治港」不僅政治絕對安全，更是高效且能為民謀福的。

經濟發展定位精細化

與「十四五」綱要相比，「十五五」草案為香港擘劃的經濟藍圖，更為精準細緻。「十四五」綱要對香港金融中心的定位，是強化離岸人民幣樞紐、資產管理及風險管理中心。到了「十五五」草案，「資產管理」擴展為「資產及財富管理」，與特區政府近年積極推動全球家族辦公室等高增值業務互相呼應。

與此同時，「十五五」還增加了「構建大宗商品交易生態圈」和「高增值供應鏈服務中心」這兩個新的定位。它們的出現絕非偶然。在全球地緣政治博弈加劇、供應鏈加速重組的大背景下，香港在「一國兩制」下擁有的普通法系、資金自由港和國際網絡等獨特優勢，顯然有助於國家在能源、礦產等戰略物資的國際貿易中抗衡美元霸權，爭奪國際定價權，服務國家資源安全與發展大局。

更具體地說，「高增值供應鏈服務中心」是在要求香港從傳統的轉口貿易，升級為全球產業鏈的「大腦」和「中樞」，提供從融資、保險、法律仲裁到風險管理的全鏈條高端服務。這不僅是為香港經濟尋找新增長點，更是將香港深度嵌入國家新發展格局。中央給予香港的不再是泛泛的「政策紅利」，而是極具挑戰性、同時也極富想像空間的「國家級任務」。

北部都會區載入國家發展藍圖

「十五五」港澳專章另一引人矚目的亮點是，「加快北部都會區建設」被白紙黑字寫入國家規劃。特區政府在2021年，即「十四五」開局之年提出建設「北部都會區」的藍圖，但它的發展進度卻長期受制於土地、資金、跨部門協調等巨大挑戰。

如今，它從一個地方性發展藍圖，「升格」列入國家戰略藍圖，背後意味深長：中央正以最高規格的支持與「督戰」，要求香港徹底打破利益固化藩離，解決困擾已久的土地房屋痼疾，切實推動產業多元化，釋放發展潛力，回應民生關切，與深圳乃至整個大灣區深度融合。

新一份財政預算案2026年2月25日公布，投放大量資源發展北部都會區。（楊凱力攝）

從被動應對危機，到主動布局未來，「十五五」規劃為香港帶來一個角色更清晰、任務更具體、責任更重大的發展定位。香港已經不再需要為政治爭拗虛耗精力，未來五年的故事不應再糾結於「我是誰」，而是要聚焦於「我能做什麼」。特區政府已表明要在今年制訂香港自己的首份五年規劃，它需要回答的考題將必然包括，香港如何提升治理效能、開闢經濟新局。這份考卷香港無從迴避，唯有奮力作答。