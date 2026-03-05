兩會2026｜十五五綱要：支持港澳鞏固提升競爭優勢　加快北都建設

「十五五」規劃綱要草案今日(5日)公布，提到要支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，支持香港建設國際創新科技中心，以及加快北部都會區建設。草案又提出要完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施。有序推進與內地金融市場互聯互通，深化與內地產學研創新協同。



促進香港、澳門長期繁榮穩定

有關港澳台內容草案第17篇「堅持和完善一國兩制 推進祖國統一」。其中港澳為第59章，名為「促進香港、澳門長期繁榮穩定」，並分兩節提出規劃建議。

加快北都建設

第一節是「支持港澳鞏固提升競爭優勢」。十五五規劃綱要草案提到，支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能，構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心。支持香港建設國際創新科技中心，深化國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心建設，加快北部都會區建設。

有序推進與內地金融市場互聯互通

至於第二節「為支持港澳更好融入和服務國家發展大局」。綱要草案提出，加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作，完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施。有序推進與內地金融市場互聯互通，深化與內地產學研創新協同。深化粵港澳合作，持續推動重點領域合作實現突破，促進港口、機場和軌道交通協同發展，建設廣州至珠海（澳門）高鐵，推進港深西部鐵路前期工作。深化琴澳一體化發展，高質量建設前海、南沙、河套等重大合作平台。健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制，支持港澳深度參與高質量共建「一帶一路」，發揮專業服務優勢協助企業走出去。發揮港澳在中西文明交流互鑒中的重要窗口作用。