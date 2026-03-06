兩會｜丁薛祥籲把握「十五五」機遇　蔡冠深：香港角色為落實者

主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥，今日（6日）早上在北京出席港澳地區全國政協委員聯組會議，提及香港去年發生「大選」、「大案」與「大火」，並期望香港抓緊「十五五」機遇。全國政協常委蔡冠深指，香港是國家「十五五」規劃的推動者、落實者，認為國家希望香港實施行政主導，皆因其賦予政府權力治港。至於黎智英案，他認為香港是法治社會，公眾要相信法治體系，外國不可評論其他地方的判決。



丁薛祥出席港澳地區政協委員聯組會議。（港台影片截圖）

根據與會人士透露，丁薛祥在聯組會議上表示，特區政府面對火災發時發揮各方面力量，並且當機立斷決定如期舉行立法會選舉，制止別有用心的人士趁機搗亂、擾亂民心的圖謀。另外， 他主動提及壹傳媒創辦人黎智英違反國安法案件，指出必須嚴正處理危害國安、叛亂國家的人。他又期望，香港要抓緊「十五五」機遇。

全國政協常委蔡冠深（資料圖片/王晉璇攝）

蔡冠深表示，香港是國家「十五五」規劃的推動者、落實者，認為國家希望香港實施行政主導，皆因其賦予政府權力去管治好香港；香港主動制定五年計劃，便是要對接好國家「十五五」規劃。他又指，「十五五」規劃提及香港是四個中心（金融、航運、貿易、國際創科）及一個平台（高端人才聚集高地），認為香港可於五年計劃具體化這些方向。

在黎智英案判決方面，蔡冠深表示，香港是法治社會，在法律面前人人平等，「既然立咗法，咁我哋要相信我哋嘅法治體系」。被問及西方有意見認為20年刑期等同「終身監禁」，他則認為，外國人士不可評論其他地方的判決，不可干預其他地方的法治，「外國嘅判決，我哋唔會走去話人哋嘅判決公唔公道㗎嘛」。

至於宏福花火災後續處理，蔡冠深認為事件屬不幸，「既然副總理都肯定咗（特區處理手法），我覺得就點樣後續做好件事會好啲」。他續指，無論是政府與社會都十分同情災民，社會各界均有捐款，政府亦採取很多措施幫助他們。