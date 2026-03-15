油價上漲｜營運成本猜不透　銷量與地價此消彼長

【01政策分析】美國和以色列攻打伊朗的戰火雖然遠在6000公里之外，衝擊卻是本港駕駛者可以切實感受得到的。每公升汽油零售牌價已經升穿30元，相當於入油50公升比起上月底貴了70元。消委會在3月12日首先表示關注，呼籲油公司充分考慮消費者負擔能力，以審慎態度制定銷售策略。競委會翌日約見加德士、埃索、中國石油及中石化代表，提醒業界維持車用燃油市場公平競爭的環境，並呼籲提高價格及折扣優惠的透明度。同日環境及生態局表示將約見油公司，跟進如何向公眾加強資訊透明度。運輸及物流局局長陳美寶3月14日透露已聯絡多間公共交通營辦商，了解油價上漲對成本的影響，並表示「如果有個別營辦商提出申請調整票價，我們有機制處理」。



中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況。(鄭子峰攝)

進口價僅佔一成多 營運數據成謎

伊朗持續封鎖霍爾木茲海峽，特朗普未知何時罷休，布蘭特原油每桶升穿100美元。本港車用燃油作為進口成品，以往主要從新加坡煉油廠運送來港，去年開始悉數來自內地，五間油公司再由青衣的油庫運送到各個油站出售，所以其零售價除了受採購進口價影響，另外還有油站地價或地租、稅項、人工、運輸、油庫運作等成本因素。以今年1月中為例，車用燃油進口價大約每公升3.89元，五間油公司的稅前、折後售價由14.63至21.23元不等，相當於另外收取了10.74至17.34元。以比例計算，汽油進口價只佔消費者最終支付（稅後）的12至16%。

過去一年，車用燃油進口價介乎4.42至3.89元，但稅前、折後油價呈上升趨勢。在美國和以色列攻打伊朗後，計及6.06元燃油稅的油站牌價更加升穿30元水平。

油公司的營運成本、銷售及利潤數據，向來以商業敏感資料為由而不公開。競委會2017年的車用燃油市場研究只能依賴油公司自願提供資料，並於報告明言希望可獲賦予收集資料的權力。2020年消委會發表油價監察分析，亦只可以追蹤對比布蘭特原油價格、本港進口價以及零售牌價的七年變化，而無法觸及油公司所說的營運成本、日常支出等因素。

政府在2000年取消油站自動續約安排，2003年又引入「超級標書」機制，一次過批出兩至五幅油站用地以幫助新經營者達致規模經濟效益。對於一批過中標的油站用地，中標價以每幅平均計算。

油站土地成本 中標地價非唯一因素

正如香港各行各業，地價必然是油公司的經營成本之一。當局在2022年回覆立法會議員提問時，曾經指出油站的平均中標價在2016至2020年間上升了約1.7倍。事實上，油站用地的中標價不但在2019年兩度突破6億元（中國石油的九龍城太子道東及大圍積存街油站，埃索競投後者不果），2020年觀塘道東行創紀之城油站更加創下6.9億元紀錄。如果以過去十年的平均中標價4億元、用地批租期21年計算，相當於每日地租大約5萬元。

中石化及中國石油相對三大油公司遲進入市場，但透過積極投地，油站數目在過去十年分別增長12個及5個，埃索及加德士以油站計算的市佔率則在減少。

不過油站的土地成本不能只看賣地中標價。消委會的油價資訊通顯示全港油站目前178個，但當中只得72個是2003年以來經政府賣地而投得的，換言之六成油站的地價成本不可以由投地反映。油公司可以透過更改土地用途而獲得油站用地，亦可能已經持有地皮多年，成本遠較近年的中標價低。如果我們由2003年的賣地紀錄計起，油站用地的平均中標價會下降至2億元，中位數為1.34億，以後者換算的每日地租是1.7萬元。

車用無鉛汽油的銷售量在2021年後扭升為跌，以每年一成多的跌幅在不斷縮減。比起2020年每日消耗187萬公升汽油，2025年已經跌至100萬公升，五年跌幅達到46%。

電動車普及致需求跌 固定成本轉嫁消費者

地租屬於固定成本，愈多駕駛者「埋站」入油，其對價格的影響自然愈小。但隨着電動車普及，本港的汽油私家車已經跌破50萬輛，車用汽油的每日消耗量在去年第三季為100萬公升，按年減少14%。與此同時，個別油站雖然在租約期滿後關閉，例如柴灣常茂街的埃索油站、大坑道和白建時道交界的中國石油油站，但總數仍然跟以往相若。由此可以推斷，無鉛汽油的需求持續減少，每個油站的生意額也會相應下跌，地租等固定成本對於油價的佔比就會增加，甚或轉嫁到消費者身上。

過去四年電動私家車的首次登記數字都較汽油車為高，去年新登記電動車37467輛，是汽車私家車的2.8倍。

消委會2020年的分析報告對比燃油進口價及進口貨量，指出油公司在相對便宜時積極採購，以減低平均成本。然而本港油價明顯「加多減少」，五間油公司即使提供折扣，消費者實際要支付的價格仍然在上漲。他們建議油公司直接下調汽油牌價，發布更多成本及銷售資訊，以及賦予競委會調查權力，以更有效監察燃油市場。惟等到現在燃油私家車已有退場時間表，競委會和消委會的建議仍未落實。

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