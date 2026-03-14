油價｜任內未引入95汽油　黃錦星：重提石油產品是「落日行動」

近日油價飆升。有意見質疑政府多年前未有接納競委會建議，引入相對較便宜的95辛烷值汽油。前環境局局長黃錦星接受訪問時回應稱，重提引入95辛烷值汽油等石油相關產品是「落日行動」，應該要向前看，聚焦新能源；



至於最近一份財政預算案未有延續電動車「一換一」計劃，黃錦星認為，有關計劃在月底屆滿，是適合的退場時機。



競委會在2017年建議引入95汽油

黃錦星在2012至2022年擔任環境局長，其間面對燃油價屢被批評「加快減慢」，他曾表示，本港崇尚自由市場原則下，政府盡可能不干預燃油價，亦很少會就此提供補貼。競委會2017年發布的《香港車用燃油市場研究報告》中，首個建議就是引入95辛烷值汽油，讓市民有較便宜的汽油使用，當年政府稱會認真考慮，但後來未有採納建議。

被問及當中涉及的考慮。黃錦星指，汽油屬於化石能源，從市民或推廣環保的人來看，現在向前看的討論應該更聚焦一些零碳能源或新能源，若重提石油相關產品，其實是「落日行動」。

現在向前看的討論應該更聚焦一些零碳能源或新能源，若重提石油相關產品，其實這會是「落日行動」。 黃錦星

電動車「一換一」月底屆滿 黃錦星：退場時機合適

自2018年起實施的電動車「一換一」首次登記稅寬減計劃，即將在本月31日屆滿。在任內公布香港電動車普及化路線圖的黃錦星指，樂見計劃成效，認為計劃本月底退場，屬適合時機。他稱，任何地方的政策初期需要政府介入支持，但隨着項目市場化、規模化、主流化，政府介入都會慢慢退減，因為政策支持涉及公帑，應該善用。

他又認為，更重要的是可以改善本地空氣質素及應對氣候變化。他補充，不少油站也陸續轉型，加裝電動充電樁，相信能夠吸引市民購買電動車。

有傳媒根據運輸署數據統計過去10年已登記燃油車輛數目，從70多萬輛升至2021年逾89萬輛高位後回落，去年則有76萬輛。反之，已登記電動車有增無減，電動私家車和商用車數目由同期約7089輛，大幅升近20倍至去年的14.8萬輛。