01獨家｜民建聯換屆三棄選議員退出執委　黃碧嬌自動當選監察委員

民建聯即將舉行換屆選舉，《香港01》獲悉，有65名黨員將參選執委會，38人參選監委會。執委會名單之中，有17人「新丁」加入戰團競逐，不乏黨內第二、三梯隊，包括元老葉國謙兒子葉亦楠、青年民建聯主席劉毅。有人來，有人走，9人放棄連任退出執委會，包括三名棄選立法會議員劉國勳、李世榮、郭玲麗；年過70歲的灣仔支部主席周潔冰棄選執委會，另有2人轉跑道去成員年齡高達85歲的監委會。



監委會參選人少於席位上限40人，即「不足額選舉」，全部自動當選，包括捲入宏福苑爭議、爭取連任的大埔區議員黃碧嬌，以及立法會「新丁」九龍東議員張培剛。9人退出監委會，包括早前公布不再競逐連任的主席盧文端，以及生物化學博士曹宏威。投票期周五（20日）結束。



民建聯去年因應12月立法會選舉，延長執委會任期半年。（民建聯）

65人參選民建聯執委會 葉國謙兒等第二、三梯隊競選

民建聯去年因應12月立法會選舉，延長執委會任期半年。黨主席陳克勤早前透露換屆3月底換屆完成，他沒有透露會否競逐連任主席，以及有意競逐加入執委會的人選，只保證無論誰當選主席，都會堅持建設香港和報效國家。

《香港01》獲得參選新一屆執委會和監委會的名單，其中有65名黨員將參選執委會，席位57個，換言之淘汰8人。執委會名單之中，有17人「新丁」加入戰團競逐，不乏黨內第二、三梯隊的區議員，包括民建聯會務顧問葉國謙兒子、中西區區議員葉亦楠、南區區議員劉毅、灣仔區議員穆家駿、屯門區議員賴嘉汶、鍾健峰、黃大仙區議員越毅強、沙田區議員陳壇丹、朱煥釗、大埔區議員李文傑等。

三棄選議員退出執委會 兩立法會議員不做執委

有新人來，有舊人走，9人放棄連任退出執委會，包括三名棄選立法會議員劉國勳、李世榮、郭玲麗。不過，棄選不等於要退出執委會，前議員顏汶羽、梁熙、黃英豪、柯創盛，也爭取連任做執委。現屆的議員，也不一定要做執委，如選委界陳永光、林琳、屯門區委任議員巫成鋒也退出執委會。據了解部分人考慮到工作繁重，以免頻缺席執委會會議，畢竟黨內有統計出席率，為免「唔好睇」，故放棄連任。

年過70歲的灣仔支部主席周潔冰棄選民建聯執委會。（李慧筠攝）

觀乎執委會參選人年齡介乎28歲至64歲，年過70歲的灣仔支部主席周潔冰棄選執委會，有民建聯中人相信她將退休。一般而言，達到某個年紀的棄選執委，都會轉跑道去成員年齡高達85歲的監委會，現屆有2名執委，下屆做監察委員，分別是工商專業支部的王舜義，以及黃大仙支部的律師黃國恩。

民建聯去年因應12月立法會選舉，延長執委會任期半年。（民建聯）

黃碧嬌自動當選監察委員 盧文端、曹宏威棄選

監委會參選人少於席位上限40人，即「不足額選舉」，參選的38人全部自動當選，年齡介乎44歲至85歲，包括捲入宏福苑爭議、爭取連任的大埔區議員黃碧嬌，以及立法會「新丁」九龍東議員張培剛。9人退出監委會，包括早前公布不再競逐連任的主席盧文端，亦有生物化學博士曹宏威、徐紅英、陳金烈、王敏賢，以及4名已逝世的黨友。

監委會主席料前副總理女婿李聖潑繼承

投票期周五（20日）結束。換屆選出執委會後，下一步會選出常務委員，再由常務委員互選產生正、副主席、秘書長，再由常委會商議委任副秘書長。多名民建聯中人都相信，現時的領導層會過渡至下屆。盧文端監委會主席之位，料由現任副主席、國務院前副總理張高麗的女婿李聖潑繼承。

目前，民建聯主席為陳克勤，副主席為陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌，秘書長為葉傲冬，副秘書長是葉文斌，司庫為莊惠明。（民建聯）

目前，民建聯主席為陳克勤，副主席為陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌，秘書長為葉傲冬，副秘書長是葉文斌，司庫為莊惠明。