北都專屬法例｜姚銘：可增強企業投資信心　林筱魯：彰顯發展意欲

特區政府今日（3月17日）向立法會提交北都專屬法例討論文件，交代簡化城市規劃程序等安排。有關專屬法例的主體法例將會爭取本年內通過，然後政府會再提交附屬法例。民建聯新界北議員姚銘表示，歡迎政府專屬法例建議，認為當局以框架性主體法例為基礎、後續按需要訂立附屬法例，可適應北都長期發展需求，能因應形勢靈活調整，避免冗長程序拖慢進度，相信法例實施後相信能增強企業投資信心。



姚銘倡設績效指標監督北都發展

姚銘表示，在北都指定地區推行先試先行的創新舉措，能打破傳統發展枷鎖，既能加快北都建設進度，更能讓香港在區域競爭中搶佔先機，實現提質提效發展。不過他強調，「拆牆鬆綁」絕非放任自流，簡化程序與強化監管並不矛盾，關鍵在於如何平衡。

他建議，推進北都建設時可設立可監察的績效指標，加強公帑監管，確保公帑用好；同時堅持發展與保育共生，保留新界北鄉郊特色與自然價值，讓發展成果惠及居民。

林筱魯：可向市場發信息 政府有意加快發展北都

立法會發展事務委員會主席林筱魯指，政府今日公布的方案，整體而言可以接受，當局設立北都專屬法例目的不僅是加快，更是希望可靈活發展北都，目前方案已向市場發出清晰信息，說明政府有意加快和加大發展北都的力度。

對於政府計劃日後以附屬法例形式處理具體政策範疇，林筱魯形容做法與政府處理網約車一事相似，認為如果不先定出具體框架再逐步處理細節，要待每一項成熟才推展，或耗費大量時間。他舉例指，例如物流和資金流等安排，並非特區單方面可控制，需要時間和內地商討。

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政府提出訂立專屬法例加快北部都會區發展，法例主要涵蓋六大建議，包括簡化城市規劃程序；加快支付被收回土地補償；便利採用創新建築技術；簡化申請建築噪音許可證；便利及管理北都運輸基建項目的跨境要素流動；就北都內指定地區例如產業園區成立法定公司。