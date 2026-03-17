北都專屬法例簡化城規程序減少審批　發展局：仍有足夠制衡

政府今日（17日）向立法會提交北都專屬法例討論文件，交代簡化城市規劃程序等安排。發展局發言人指，在簡化規劃程序後，日後處理改變土地用途，或改變規劃參數，只需要2個月時間，坦言雖然新安排下會減少審批，但需要做的事，如技術評估等，仍「無得走雞」，強調仍有足夠制衡，又重申有關簡化安排不適用於綠化帶。



文件強調法例只適用於北都，會否設「日落條款」，發言人認為發展仍在進行中現階段談論言之尚早，相信在北都發展較為成熟時，再檢視更有意義。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，用一章篇幅討論「加快發展北部都會區」。（鄭子峰）

簡化城規程序後 改土地用途只需花兩個月處理

討論文件敲定六大指定範疇，作為北都專屬法例訂立附屬條例的對象，包括簡化城規程序。發展局發言人指，過往申請人若希望申請改變土地用途，或改變規劃參數，需要透過《城市規劃條例》第12A條提出。在有關條例下申請人需要向城規會進行申請，以及提交修改圖則。日後若通過北都專屬法例，申請人可通過《城市規劃條例》第16條提出，在這條例下，申請人可以無需再提交修改圖則，以此減省程序，料新安排可令整個程序減省7個月，日後申請改變土地用途，或改變規劃參數，只需要約2個月。

發展局發言人強調，即使可以改用《城市規劃條例》第16條，申請人仍需要作技術評估，如交通、排水影響等，同時政府會就相關事宜作公眾諮詢。發言人強調，雖然新安排下，無可否認會減少審批，但「需要做嘅事，仍無得走雞」，仍有足夠制衡，社會不用擔心。

+ 1

發言人補充，發展北都需要有一個較快的程序，對企業而言「時間就是金錢」，若然處理程序太長，企業等不了而離開後，就難以再找回來。

發展局：無意引起爭議 新安排不適用於綠化帶

發言人重申，簡化改劃程序不適用於北都內的自然保育區、郊野公園、綠化帶等。該人士指，如果綠化帶有生態價值，不應發展，若然沒有生態價值，現時亦有其作用，政府訂立專屬法例，只是希協助發展產業，不希望引起爭議，所以不會進入綠化

被問及會否為這部專屬法例設限期，發言人指，曾經有思考就專屬法例設「日落條款」，原因是有關簡化程序可能在北都發展初期較有需要，但考慮到專屬法例亦包含招商引資條文，需要較為長遠時間，現時設「日落條款」屬言之尚早。

發言人又指，政府明白發展北都不是立法後「工作完滿」，會在法例訂立後持續監察，相信在北都發展較為成熟時再檢視更有意義。

河套人員流動「白名單」 由政策局考慮由否設配額

政府亦建議在專屬法例下，引入便利措施，當中擬先為河套香港園區的人員流動訂立附屬法例，以便利連接河套合作區港深兩個園區的連接橋人員流動，透過「白名單」模式規管出入境的人員。

發言人指，兩區人員會共用一張「白名單」，當中會列明人員類別，包括園區公司工作人員及家屬。被問及日後會否就名單設立配額，發言人指出，會交由相關政策局考慮，料處理白名單安排將涉入境處。

向洪水橋產業園注資100億 冀將來可自給自足

另外，政府建議向洪水橋產業園有限公司注資100億元，開展洪水橋產業園首階段發展的工程。發展局發言人指，現階段談論是否需要再向園區公司注資言之尚早，不過產業園區有土地，相信園區公司可以透過土地借貸，政府亦會提供相應支持。

發言人表示，政府並不是希望園區公司可賺大錢，但期望園區公司可以自給自足，如透過租金、提供高增值服務等，增加收入。發言人又認為，園區公司可有多種財政模式，如透過市場投資，以減少公司自行投資興建硬件的負擔。