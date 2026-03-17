北都｜李家超冀專屬法例年內通過　促地政程序拆墻鬆綁加快進度

特區政府今日（3月17日）將向立法會提交北部都會區專屬法例文件。特首李家超表示，希望法例今年內通過，為北都規劃和地政程序拆墻鬆綁，令土地能夠彈性規劃，亦加快工程進度、便利跨境要素流動以促進產業落戶。他強調，要確保北都建設的質量和速度。



政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。（資料圖片）

李家超：確保北都建設質量、速度並行

「十五五」規劃綱要中的港澳專章明言加快北都建設，政府今日將舉行北都專屬法例簡報會。李家超今日在行政會議前見記者，被問到這是否代表政府邁出加快北都建設第一步。他回應，今次提出專屬法例就是為了落實「十五五」規劃的要求，政府今天會向立法會發文件展開諮詢，希望有關法例今年內通過。

他形容，北都將有香港三份之一人口居住，除了發展住屋，更重要的是產業發展，希望引入先進產業，提升產業結構，亦要重視選擇哪些企業落戶。他表示，專屬法例的推出，是希望確保北都建設的質量和速度並行。

3月17日，行政長官李家超出席行政會議前見傳媒。（梁鵬威攝）

冀法例可容許彈性規劃北都土地

李家超對法例提出三個要求，一是北都規劃和地政程序要拆墻鬆綁，容許彈性動態規劃土地，二是透過便利措施加快工程進度；三是透過便利跨境元素流動，人流、物流、資金流，幫助產業落戶。

他重申，專屬法例要達到吸引企業、資金、人才的目的，政府將全速建設北都，並確保任何決策和措施質量及效果過關。