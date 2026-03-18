小學殺校｜議員倡中小學幼稚園合作辦學　教育局無「落閘」願探討

14間資助小學和1間官立小學面臨「殺校」。立法會教育事務委員會主席、選委界議員劉智鵬向《香港01》表示，已向當局建議幼稚園與中小學試行合作辦學，提供「一條龍」服務，整合教育資源，局方稱會研究。教聯會主席、選委界議員黃錦良則透露，有面臨「殺校」的校長考慮合併，惟擔心教師安置和職權分配問題，希望局方能扮演好促成和協調的角色。



劉智鵬建議當局試行令幼稚園與中小學合作辦學，提供「一條龍」服務。（資料圖片/黃浩謙攝）

劉智鵬倡中小學幼稚園合作辦學 教育局無「落閘」

對於小學招生不足的問題，劉智鵬今日（18日）在立法會上建議當局試行以資助形式，令學券制幼稚園與同屬一個辦學團體的中小學合作辦學，提供「一條龍」教育服務。會後他向《香港01》進一步解釋提議，指希望鄰近校網的學校合作辦學，整合辦學資源，減輕家長負擔。

蔡若蓮回應指幼稚園和小學的資助模式未必一樣，需要進一步研究，但「不排除探討的可能性」。

黃錦良建議，若有面臨「殺校」危機的小學有意合併，教育局要做好協調和促成的角色。（資料圖片/蕭輝浩攝）

黃錦良冀促成小學合併：教育局不是旁觀者

15間面臨「殺校」的小學可以在4月底前選擇合併、停辦或轉私立小學，若選合併後惟三年內未達開班線，可獲一次機會無條件參加統一派位。各間小學現時的意願如何？

黃錦良向《香港01》表示，有校長認為轉私校太「燒錢」，且事後亦未必一定招到生；有校長主張合併，但擔心合併後的職權分配、校舍運用、教師善後的問題。他認為，教育局要做好協調和促成的角色，「（合併後）資源、教師增加，教育局不是旁觀者，要看看如何給予支持。」

他又指，合併後教師人手多、競爭大，建議校長有需要可推薦部分教師到另一單位。

植潔鈴認為，要推動生育才可以解決小學「殺校」危機。（資料圖片/何夏怡攝）

植潔鈴：招生不足根本上要推動生育

今次面臨「殺校」的15間小學分布多區，當中東區佔4間。除了筲箕灣官立小學、啓基學校（港島）、基督教香港信義會信愛學校，還有救世軍韋理夫人紀念學校。港島東立法會議員植潔鈴表示，局方已聯絡當區立法會議員和區議員，討論4間小學招生不足情況，東區佔4間反映當區人口老化。

她以位於柴灣的母校為例，稱以往柴灣多屋邨，年青人上樓後會生育，但時過境遷，柴灣、小西灣多長者，故收生情況不是很理想，「要推動生育才可以解決問題」。