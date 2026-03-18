婦女節｜李家超：正編制首份香港五年規劃　冀處處可見巾幗身影

為慶祝2026年三八國際婦女節，香港各界婦女聯合協進會連同115個香港婦女團體周二（17日）舉行香港各界婦女慶祝三八國際婦女節晚宴，行政長官李家超致辭時表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，特區政府正全力編制首份「香港五年規劃」，推動香港更好地融入和服務國家發展大局。他期待在這份新藍圖中，處處可見巾幗身影，在國家和香港特區建設的征程上，婦女作出更多貢獻。



圖為2026年3月17日，行政長官李家超出席香港各界婦女慶祝三八國際婦女節晚宴及致辭。（政府新聞處圖片）

稱政府推多項措施 為女性搭建更廣闊舞台

李家超表示，重視婦女發展，本屆政府推出多項措施，從成立婦女自強基金，到設立一站式家庭及婦女資訊平台；從推出「『友』妳啟導」友師計劃，到即將在本月31日舉辦第二屆「香港家庭暨婦女發展高峰會」，都是為女性搭建更廣闊的舞台。

他指出，香港女性佔總人口54%，是人口的大多數，男性是少數。從家庭到職場，從社區到國際舞台，女性都顯現獨特風采。維繫家庭和諧靠女性的關愛；推動社會前行有女性的拼搏；薪火相傳，包含着女性的才華。沒有女性的參與，香港的故事就不完整。

李家超稱，粵港澳大灣區正迎來前所未有的機遇，香港女性的舞台已不再局限於擁有維港兩岸的香港，而是可以自信地走向大灣區、走向全國、走向全世界。