01獨家｜民建聯換屆執委57人出爐　葉國謙兒當選　5名區議員落敗

民建聯執委換屆選舉結束，《香港01》獲悉，爭取連任的48人全數當選，包括現屆領導層黨主席陳克勤及一眾副主席、正副秘書長。棄選議員連任成功，包括黃英豪、梁熙、顏汶羽。17人「新丁」參選，8人落敗，包括5名區議員。當選的9名新人分別是民建聯元老葉國謙的兒子葉亦楠、青年民建聯主席劉毅、做過衞生署合約醫生的青年民建聯副主席唐楚軒等。消息指，換屆後第一次執委會下周一（23日）開會，預料屆時選出常務委員，再由常委互選產生領導層。



民建聯去年因應12月立法會選舉，延長執委會任期半年。（民建聯）

民建聯新執委出爐 現屆領導層全數連任下屆執委

民建聯去年因應12月立法會選舉，延長執委會任期半年。《香港01》獲悉，民建聯執委換屆選舉結束，57名新一屆執委名單出爐。爭取連任的48人全數當選，包括現屆主席陳克勤，副主席陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌，秘書長葉傲冬，副秘書長葉文斌，司庫莊惠明。

目前，民建聯主席為陳克勤，副主席為陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆、陳恒鑌，秘書長為葉傲冬，副秘書長是葉文斌，司庫為莊惠明。（民建聯）

換屆後第一次執委會下周一（23日）開會，預料屆時選出常務委員，再由常委互選產生領導層。多名民建聯中人都相信，現時的領導層會過渡至下屆。目前，民建聯盧文端監委會主席之位，料由現任副主席、國務院前副總理張高麗的女婿李聖潑繼承。

9名「新丁」當選包括葉國謙子 5名區議員落敗

棄選議員亦連任執委成功，包括進出口界前立法會議員黃英豪、港島東前立法會議員梁熙、九龍東前立法會議員顏汶羽。17人「新丁」參選，8人落敗，包括沙田區議員朱煥釗、大埔區議員李文傑、黃大仙區議員越毅強、灣仔區議員穆家駿、屯門區議員鍾健峰等。

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當選的9名新人有民建聯元老葉國謙的兒子、中西區區議員葉亦楠、屯門區議員賴嘉汶、沙田區議員陳壇丹、敗選沙田區議員後轉戰離島的民建聯支部主席祝慶台、青年民建聯主席劉毅、做過䘙生署合約醫生的青年民建聯副主席唐楚軒、元朗區青年社區建設委員會主席莊展銘、報稱任職金融的楊田田、曾任立法會議員李慧琼辦事處的統籌主任李幗喜。

民建聯去年因應12月立法會選舉，延長執委會任期半年。（民建聯）

01獨家｜民建聯新執委名單

丁江浩 李幗喜 洪錦鉉 胡綽謙 莊惠明 陳博智 楊學明 劉毅 關浩洋 古揚邦 周浩鼎 許華傑 陳壇丹 葉文斌 潘卓斌 朱立威 林心廉 唐楚軒 郭芙蓉 陳學鋒 葉亦楠 潘景和 朱麗玲 林德成 祝慶台 陳克勤 陸地 葉傲冬 鄭泳舜 何俊賢 姚銘 張琪騰 梁熙 陳勇 植潔鈴 葛珮帆 黎榮浩 余仲良 施永泰 陳恒鑌 黃冰芬 董健莉 蕭煌忠 呂堅 柯創盛 莊元苳 陳偉明 黃英豪 劉天正 賴嘉汶 李家良 洪連杉 莊展銘 陳凱榮 楊田田 劉佩玉 顏汶羽

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