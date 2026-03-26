李慧琼：北都建設提速提效　審議法例要重視質量

立法會主席李慧琼今日（26日）聯同46名議員到北部都會區視察。李慧琼指，議員會結合今日考察所掌握的第一手資訊，繼續與政府跟進這些建議，確保在政策制訂過程中，更切合實際需要。她又強調，立法會會一如既往認真審視法例，北都建設要提速提效，但法例審議都要重視質量。



一眾議員今午分別到洪水橋／厦村新發展區，聽取洪水橋產業及大學城發展的講解，並到天水圍了解北都整體布局，以及相關策略運輸基建。

考察後李慧琼會見記者，指議員親身體會到北都已進入實質建設、衝刺發展的重要時刻，會與政府當局緊密合作，做到 「建設提速、產業引航」。她稱，議員會結合考察所掌握北都發展的第一手資訊，繼續與政府跟進這些建議，確保在政策制訂過程中，包括編制香港首份「五年規劃」時，更切合實際需要，更有利香港長遠的發展。

她提到，已要求議員在支持加快北都發展、支持訂立專屬法例的基礎上，認真審議政府提交的法案，既達到立法的目的，又能吸納市民意見。

香港對比內地「大落後」？ 李慧琼：不同體制難比對

被問及視察後，感覺現時北都發展是否符合預期，相比起內地發展會否為「大落後」？李慧琼指，北都由發展概念至今日，有一個實際的成績，在香港這個制度下值得高度肯定，但所有事情可以做得更好。她又認為，比起內地，香港為不同體制，難以直接比對。

至於需否就北都議題加開會議，她認為目前討論言之尚早，又強調立法會會一如既往認真審視法例，北都建設要提速提效，但法例審議都重視質量，以及諮詢過程收到市民的意見。

圖為林筱魯。（林彥汛攝）

林筱魯：北都發展全程提速

參與考察的立法會發展事務委員會主席林筱魯稱，北都在基建、交通配套方面已全程提速，令該區能有足夠的承載力，可接受多方面的投資和企業落地；身兼嶺大校董會主席的商界（第二）姚祖輝認為，北都大學城可引入全世界和內地一流大學，和香港大學設立聯合研究室。

圖為姚銘。（林彥汛攝）

民建聯新界北議員姚銘期望，北都專屬法例可引入創新建築模式，以及新出台的鐵路標準，可令北都發展提速提效，減少居民不便；實政圓桌新界西北議員莊豪鋒指，在考察期間，曾向局方反映，希望日後北都公路能不但能通往天水圍，亦可延長至洪水橋一帶，便利市民。

聯絡中心設模型介紹洪水橋/廈村新發展區

另外，立法會亦在洪水橋/廈村新發展區社區聯絡中心，安排導賞團向記者簡介北都發展安排。聯絡中心現場設有模型介紹洪水橋/廈村新發展區和流浮山一帶的規劃，播放短片簡介具體發展方向、基建及交通安排，以及如何做到城鄉共融等。現場亦設有不少電子裝置、展品介紹鄉村文化、綠色智慧環保連接系統。