北部都會區｜港深舉行專班會議　黃偉綸：加速北都發展助灣區融合

財政司副司長黃偉綸今日（11月12日1）與發展局局長甯漢豪，聯同多個政策局官員到深圳出席「對接北部都會區發展策略專班」第七次會議。黃偉綸在會上提出，加快北都發展有助進一步促進港深兩地以至與其他粵港澳大灣區城市在經濟和社會各方面的融合。特區行政長官李家超在今年施政報告中透過創新破格思維、優化頂層設計，強化督導統籌，令北都發展得以全面提速。



11月12日，財政司副司長黃偉綸率領香港特別行政區政府代表團，與深圳市常務副市長陶永欣率領的深圳市政府代表團，在深圳舉行「對接北部都會區發展策略專班」會議。（政府新聞處）

特區代表團與深圳常務副市長陶永欣率領的深圳市政府代表團舉行會議。特區政府簡介了洪水橋、粉嶺北和新田科技城三個「片區開發」試點，以及尖鼻咀和白泥生態旅遊節點的推進工作，也介紹了2025年施政報告中有關加快北部都會區發展的措施。雙方亦就河套深港科技創新合作區相關的發展、港深西部鐵路（洪水橋至前海）和北環線支線的規劃建設進展，以及沙頭角口岸重建的情況等進行交流。

黃偉綸指出，北都是香港經濟發展的核心引擎，擁有巨大發展潛力和經濟價值，施政報告推動北都發展全面提速，讓產業企業早日進駐落戶，投資者和市民可以切實享受到北都發展的紅利。」

出席今日會議的特區政府官員包括發展局局長甯漢豪、運輸及物流局副局長廖振新、保安局副局長卓孝業、創新科技及工業局副局長張曼莉，以及其他相關部門首長。

11月12日，財政司副司長黃偉綸率領香港特別行政區政府代表團，與深圳市常務副市長陶永欣率領的深圳市政府代表團，在深圳舉行「對接北部都會區發展策略專班」會議。圖示黃偉綸（中）在會議上作開場發言。旁為發展局局長甯漢豪（右）和運輸及物流局副局長廖振新（左）。（政府新聞處）

深圳市政府代表團在今日早上先陪同特區政府代表團參觀粵海水務展覽館，回顧東江水供港六十年的歷史和發展，並到訪羅湖區玉龍填埋場環境修復工程項目，了解深圳在民生保障和生態治理方面的工作和成果。

▼01政策分析系列▼

