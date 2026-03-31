菁英會率青年代表團出席博鰲論壇　實地考察及文化交流

香港菁英會「博鰲亞洲論壇2026年年會·菁英同行交流團」圓滿舉行。菁英會主席黃進達率領常務副主席何沛林、司庫何庭康及10位本地青年代表出席博鰲亞洲論壇2026年年會，並於年會期間開展一系列實地考察與文化交流活動。



香港菁英會主席黃進達率領常務副主席何沛林、司庫何庭康及10位本地青年代表出席博鰲亞洲論壇2026年年會。（香港菁英會圖片）

菁英會2026至2027年度將以「青年賦能築根基」、「地區聯結行動力」、「品牌升級拓格局」三大主題展開工作，積極學習貫徹全國兩會精神，把握「十五五」帶來的戰略發展機遇。此次組織青年代表團出席博鰲亞洲論壇年會，正是菁英會落實「品牌升級拓格局」方針、引領香港青年對接國家戰略的重要實踐。

港菁英會主席黃進達表示，今年博鰲亞洲論壇的年會以「塑造共同未來」為主題，與香港菁英會「品牌升級拓格局」的年度工作方針高度契合。全國兩會《政府工作報告》強調「投資於人」、支持港澳更好融入和服務國家發展大局，「十五五」規劃為香港青年帶來前所未有的發展空間。香港菁英會將繼續響應國家號召，透過博鰲論壇、「港澳青年看祖國」系列交流團、內地實習計劃等多元平台，全方位賦能香港青年。

香港菁英會主席黃進達於「以創新思維塑造未來：青年企業家的責任」圓桌會議上擔任演講嘉賓。（香港菁英會圖片）

香港菁英會主席黃進達於「以創新思維塑造未來：青年企業家的責任」圓桌會議上擔任演講嘉賓。（香港菁英會圖片）

主席黃進達任圓桌會議演講嘉賓

博鰲亞洲論壇2026年年會於3月24日至27日在海南博鰲舉行，以「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」為主題，設置四大板塊議題，計劃超過50場分論壇、圓桌會、對話會等系列活動。

黃進達27日上午「以創新思維塑造未來：青年企業家的責任」圓桌會議上擔任演講嘉賓，向亞洲各地青年領袖和企業家，分享了香港青年企業家如何發揮「一國兩制」獨特優勢，在「十五五」開局之年積極融入粵港澳大灣區建設和海南自由貿易港發展，擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」角色的實踐經驗。

香港菁英會「博鰲亞洲論壇2026年年會·菁英同行交流團」特別安排了一系列實地考察行程，讓青年代表親身感受海南自貿港封關運作後的嶄新面貌。（香港菁英會圖片）

圓桌會議結束後，黃進達主持「香港菁英會博鰲亞洲論壇2026年成果分享會」，與常務副主席何沛林、司庫何庭康及10位青年代表共同回顧此次參會收穫，暢談如何將論壇所學所悟轉化為推動香港青年發展的實際行動。此外，菁英會代表團在參會之餘，特別安排了一系列實地考察行程，讓青年代表親身感受海南自貿港封關運作後的嶄新面貌。