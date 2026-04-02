陳家珮逆線行車｜立法會監委會處理　李慧琼未談處分：合適時交代

立法會監察委員會今日（2日）舉行閉門會議，處理新民黨立法會議員陳家珮逆線行車事件。監委會主席李慧琼會後未談會否處分陳家珮，稱合適時會交代。



立法會議員陳家珮。(夏家朗攝)

陳家珮早前被揭在灣仔逆線行車，及後向市民致歉並向警方自首。陳事後被票控，在東區法院承認一項「不小心駕駛」罪，裁判官高偉雄指，逆線行車並非突然的決定，而是深思熟慮下作出的行為，認為案情嚴重，判罰款2000元，停牌1個月。

立法會監委會今日舉行閉門會議，本身是監委會主席的立法會主席李慧琼回應陳家珮會否被處分。（資料圖片/鄭子峰攝）

立法會監委會今日舉行閉門會議，本身是監委會主席的立法會主席李慧琼回應陳家珮會否被處分。

暫時未有進一步訊息向大家透露，希望大家諒解。 立法會監察委員會主席李慧琼

立法會議員陳家珮。(夏家朗攝)

陳家珮被李慧琼「捉入房」警告

李慧琼表示，議員們均認真討論個案，亦按規則及既定程序處理，對暫時未有進一步訊息透露感非常抱歉。陳家珮早前已被李慧琼「捉入房」 讀出《議員守則》相關段落，以作嚴正警告。