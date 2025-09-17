施政報告2025｜初生子女家長首兩年26萬免稅額　課後託管名額不限

香港生育率持續處於低水平，為鼓勵生育，行政長官李家超在今（17日）發表的《施政報告》中提出，延長初生子女可享額外免稅額的時間，由一年增至兩年，由2026/27課稅年度起，在每名子女出生後首兩年，納稅人可就該名子女享有雙倍免稅額，即26萬元，措施適用於該課稅年度末所有未滿兩歲的子女。另外，在校課後託管服務方面，政府會在本學年擴充「在校課後託管服務計劃」，名額不再設上限，方便家長外出工作。



行政長官李家超今（17日）發表任內第四份《施政報告》。（廖雁雄攝）

李家超表示，新生嬰兒數目自2017年起連續6年下跌，但2023和2024年出現了不跌反升的現象，而2024年更有顯著新生嬰兒增幅，按年多約3,500名，增加約11%，共36,700名，指政府會進一步推出「組合拳」措施鼓勵生育，包括延長初生子女可享額外免稅額的時間，由一年增至兩年。由2026/27課稅年度起，在每名子女出生後首兩年，納稅人可就該名子女享有雙倍免稅額，即26萬元，措施適用於該課稅年度末所有未滿兩歲的子女。

政府將進一步加強日間嬰幼兒照顧，未來三年將新增15所資助幼兒中心，合共提供約1,500個0至3歲的兒童日間照顧服務名額，比現時規模增加近一倍。社署亦會適當地把較多的服務名額撥作照顧0至2歲的嬰幼兒；在校課後託管服務方面，政府會在本學年擴充「在校課後託管服務計劃」，名額不再設上限，方便家長外出工作。

設關愛窗口 方便孕婦輪候醫療服務

為方便孕婦輪候醫療服務，政府會設立關愛窗口。基層醫療署並會聯同香港家庭計劃指導會、衞生署轄下的母嬰健康院及醫管局婦產科，提升婦女在孕前、產前和產後的健康教育和服務，提供實用資訊。

至於支援輔助生育方面，人類生殖科技管理局已修訂法例，今年12月生效，取消供自用的配子和胚胎的法定儲存期限，醫管局會繼續增加輔助生育服務名額，2025至26年度會由兩年前的1,100個增至1,500個。政府並會推廣家庭友善，會繼續透過《好僱主約章》28鼓勵更多僱主參與，及實施有利育兒的家庭友善僱傭措施，如彈性工作時間。