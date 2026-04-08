01消息｜郭俊峯留任入境處長　原定本星期「夠鐘退休」

入境事務處處長郭俊峯本月年滿57歲，達到紀律部隊首長慣常的退休年齡，但《香港01》獲悉，他獲安排留任，將繼續帶領入境處工作一段時間。



將於今年四月達到入境處處長規定退休年紀的郭俊峯指，暫時未有時間考慮未來計劃，會交由太太安排，目前會繼續專注入境處處長工作。（黃寶瑩攝）

郭俊峯生於1969年，在本港完成中學教育後，負笈澳洲莫納什大學取得工商管理學士學位，後於香港大學取得公共行政學碩士學位。他在1989年加入入境處，任職助理入境事務主任，2009年晉升總入境事務主任，2020年晉升為入境處助理處長，2022年出任副處長（管制、簽證及證件），9月19日接替退休的區嘉宏，接掌入境處。

郭俊峯過去三年處長任期內，最為人津津樂道的事迹是在2023年透過「優秀人才入境計劃」，成功邀請桌球天王奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）成為香港居民。兩人更同框拍片推廣香港，以及呼籲選民在立法會選舉中投票。

本港紀律部隊首長正常退休年齡一般為 57歲，郭俊峯本周生日，「夠鐘」離任。外界本預期入境處副處長程和木將接任處長一職，但上周已有消息指郭不會即時退休，而是會繼續領導入境處。此前警務處長蕭澤頤亦曾「超齡服役」，在年滿57歲之際獲延任兩年，至去年4月才正式退休。

今年1月政制及內地事務局局長曾國衞辭職後，政圈一度猜測，與曾一樣來自入境處的郭俊峯會是其中一個政制局長接任人選。郭俊峯今年2月出席入境處年度記者會時，被問及不少前處長退休後加入政府，他有無同樣想法。他當時稱暫時未有時間考慮未來計劃，「我會交畀太太去安排」，目前會繼續專注入境處處長工作。

翻查資料，對上一位退休後加入政府的入境處處長為現任政務司司長陳國基，在任期間加入政府的有曾國衞、兩名前保安局局長葉劉淑儀與黎棟國。另一前入境處長白韞六則在退休後曾擔任廉政專員。