律師會下周訪京四日將見八部委　加強兩地法治協作角色

香港律師會理事會下周一（13日）起訪京四日，探討法律專業在貢獻國家發展，加強內地與香港法治協作中的角色和機遇。



律師會今日（8日）新會址開幕，律政司司長林定國、行政會議會召集人葉劉淑儀、中央港澳辦八局副局長余向軍、中聯辦法律部部長劉春華等出席。

香港律師會會長湯文龍指，香港法律制度依然穩健。(何夏怡攝）

湯文龍：香港法律制度依然穩健

律師會會長湯文龍致辭時表示，出席嘉賓雲集一堂，充分體現社會各界對法治的共同尊重，反映對香港法律專業長久以來所實施的獨立自我監管制度的信心。他強調，香港法律制度依然穩健，包括世界正義工程法治指數在內的國際評估，一再確認香港在廉潔程度及監管執行等方面的優勢。

他又提到，生成式人工智能的迅速發展，正重塑包括法律專業在內的各類知識型專業，法治必須繼續成為科技發展的指導框架，法律專業有責任確保其進步是以原則為基礎，以創新去服務社會。

全國兩會上月通過的《十五五規劃綱要》，其中港澳專章提出支持香港鞏固提升競爭優勢，推動香港更好融入和服務國家發展大局。湯文龍表示，理事會將於4月13至16日赴北京展開年度公務訪問，四日行程將到訪八個部委以及安排兩場交流會。律師會表示將與內地政府、多個相關部委和機構交流，探討法律專業在貢獻國家發展，及加強內地與香港法治協作中的角色和機遇。