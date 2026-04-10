簡約公屋︳房屋局：今明兩年內完成興建約3萬單位　無計劃再增加

政府早前提出興建簡約公屋，以盡快填補短期公營房屋供應不足的缺口。房屋局表示，隨着今明兩年內將按原定計劃完成興建全部大約3萬個單位，傳統公營房屋供應陸續到位，沒有計劃增加簡約公屋供應。



立法會財委會特別會議涉及房屋環節下周一（4月13日）舉行，經民聯工程界議員卜國明在書面質詢問到，政府預計在2026-27年度簡約公屋的落成量與涉及的建造開支，以及當局未來5年簡約公屋的建屋規劃。

立法會議員卜國明。（王晉璇攝）

約3萬個簡約公屋單位 總造價210.5億

房屋局表示，預計在2026年及2027年年初分別約有2萬300個及200個簡約公屋單位相繼落成，逐步邁向在2027至28年度前完成興建約3萬個簡約公屋單位的目標。根據全部13個項目的合約回標價，約3萬個簡約公屋單位的總造價約210.5億元，較立法會財務委員會的撥款合共節省約37億元，即約15%。

房屋局：沒計劃增加簡約公屋供應

就未來5年規劃，房屋局稱，簡約公屋的建造旨在，為有迫切住屋需要的市民提供短期住屋選擇，隨着傳統公營房屋的供應陸續到位，沒有計劃增加簡約公屋的供應。至於長遠安排，則乎個別項目用地將來的長遠用途和發展時間表，政府會適時研究可否延長個別項目的使用年期。

九龍西議員梁文廣以及民建聯陳學鋒則分別問到，目前已落成的簡約公屋項目，實際入住率，以及平均每個簡約公屋單位的年度營運及管理成本。

每個單位營運費 平均每月最高2,727元

房屋局指，截至2025至26年度，房屋局合共批出8份簡約公屋營運及管理服務合約，每個單位的平均每月營運費用由635元至2,727元不等，相關費用除包括一般日常管理和維修外，亦涵蓋社會服務和營運管理不同配套設施等開支。

元朗攸壆路流轉率逾103%

房屋局又表示，目前個別項目已經開始有單位流轉，當中有居民獲編配傳統公屋而遷出，包括元朗攸壆路、牛頭角彩興路及觀塘順安道項目，流轉率分別為103.5%、102.9%及101.6%，會密切留意各簡約公屋項目的入住情況，如居民入住後因為獲編配傳統公屋或其他原因而遷出，營運機構需要按合約要求盡快完成單位執修，再交由該局重新編配。