房屋局批出啟德兩份簡約公屋項目合約　共7750個單位料第三季入伙

房屋局今（2日）將第七及第八份「簡約公屋」項目營運及管理服務合約，批予創毅物業服務顧問有限公司——博愛醫院聯營，中標價為2.006億元和1.597億元。第七及第八份合約涵蓋啟德世運道簡約公屋（第2A期）及（第2B期）項目，分別提供約4,500及約3,250個單位。總數共約7,750個單位，預計今年第三季均可全部陸續落成入伙。



房屋局今日（2月2日）批出兩份「簡約公屋」項目的營運及管理服務合約。（房屋局圖片）

啟德世運道簡約公屋兩期合共10700個單位

房屋局局長何永賢表示，在房屋局主導下，去年已有六個項目共約9,500個單位落成入伙。啟德世運道項目為「簡約公屋」中規模最大的，項目分兩期落成，合共提供多達約10,700個單位，將惠及上萬個家庭。其中，啟德世運道（第1期）項目約3,000個單位已率先於去年12月開始入伙，並將於未來一至兩星期內全部住滿。

何永賢籲有志參與營運機構踴躍競投餘下2個項目

何永賢期望，負責啟德世運道簡約公屋的兩個營運機構之間可以深化合作、互惠互利，透過高質素的物業管理和精準到位的社會服務，用心為啟德世運道簡約公屋的居民以至附近地區，建設幸福共融的社區。她又呼籲其他有志參與營運「簡約公屋」的機構踴躍參與競投餘下的兩個項目，與政府攜手改善基層生活環境。

啟德世運道簡約公屋兩期合共10,700個單位。(資料圖片)

簡約公屋申請申請累計近2.9萬宗 第三期申請已展開

房屋局表示，「簡約公屋」申請至今反應踴躍，截至今年1月底共收到約28,952份申請。另外，「簡約公屋」已於1月30日起接受第三期申請，項目包括柴灣常安街、啟德世運道（第二期）、屯門欣寶路及屯門青發街，合共提供約8,820個單位，預計今年第二季起開始陸續入伙。

「簡約公屋」項目除提供住屋外，亦會為住戶及附近地區提供不同服務和設施。為確保服務質素，房屋局在評審過程中，會根據投標機構的管理能力、相關經驗，以及計劃書內建議的營運和管理模式、提供的社會服務、遷出計劃、創新和資訊科技的應用等一系列因素作出技術評審，然後再就投標價格作出綜合評審，從而挑選最合適的營運機構。