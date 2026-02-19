全面的強化公務員評核機制還須等　楊何蓓茵稱初期只特定職系試行

施政報告2025提出強化公務員評核機制，行政長官李家超指公務員事務局須研究建立更嚴謹的評核機制，更有效反映和區分人員的工作表現等級。時隔5個月，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（19日）在商業電台專訪指，強化公務員評核機制及建立「部門首長責任制」兩項措施將於上半年出台，但當中強化公務員評核機制將會分階段推行，初期會以「試驗形式」在特定職系試行，繼而審視有否微調及改良空間。



公務員事務局局長楊何蓓茵2月19日在商業電台專訪指，強化公務員評核機制及建立「部門首長責任制」兩項措施將於上半年出台，但當中強化公務員評核機制將會分階段推行，初期會以「試驗形式」在特定職系試行。

國家主席習近平對香港及澳門提出「堅持和完善行政主導」明確要求，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍上月在全國港澳研究會舉行的「堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治」專題研討會亦指出廣大公務員維護行政主導義不容辭，是「局中人」。

同在上月，特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生在社交媒體自爆接受款待，事出一日，政制及內地事務局就宣布經調查後發現鄭震生「升艙」事件涉嫌違反《防止賄賂條例》有關公務員未經許可接受利益之規定，已把個案轉介執法部門跟進，並即時終止與其僱傭合約。

鄭震生風波處理之快似乎反映現屆政府試圖打破那種「過度保護公僕」的慣性，從而構建一個更加主動、透明、對得起公眾的管治氣象。的確，李家超在施政報告2025提出強化公務員評核機制時是這樣說的：「建立有效的評核機制有助部門首長持續提升部門整體效能，並協助有待改進人員提升能力，同時公正處理少數行為不當的人員。」

《2025施政報告》提出要加強公務員評核機制。

公務員事務局局長楊何蓓茵去年9月在立法會公務員及資助機構員工事務委員會政策簡報會就《行政長官2025年施政報告》開場發言稱，該局會研究如何建立更嚴謹的評核機制，預計2026年內推出措施更清晰地分辨員工工作表現水平，進一步強化賞罰分明制度。

初期會以試驗形式在特定職系試行 繼而審視有否微調及改良空間

然而，全面的強化公務員評核機制原來還須等。楊何蓓茵今日在商業電台專訪提到，強化公務員評核機制將於上半年出台，但將會分階段推行，初期會以「試驗形式」在特定職系試行，繼而審視有否微調及改良空間。

楊何蓓茵強調強化評核機制目的，是希望上司能更貼近政府的尺度評核公務員，不要有過分寬鬆或過分嚴謹的情況出現，具體詳細措施仍在考慮當中。

政府在採購冒牌水事件，最終撤回物流署長陳嘉信銀紫荊星章，楊何蓓茵2月19日在商台專訪指，凡事要看事情本質，處理方式要「合道」。

部門首長責任制預期今年上半年提交立法會

至於部門首長責任制，楊何蓓茵稱該局已展開為訂立《公務員敍用委員會條例》附屬法例的工作，預期今年上半年提交立法會。對於早前政府採購冒牌水事件，最終撤回物流署長陳嘉信的銀紫荊星章。楊何蓓茵指凡事要看事情本質，處理方式要「合道」：「我哋承認做得沒那麼好，有些地方不符合期望的，最重要是我們知道哪裏做得不好，盡快去改善。」