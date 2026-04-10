油價升｜九巴及城巴稱收支已嚴重失衡　期待政府補貼措施紓緩衝擊

因應中東戰事令油價高企，政府周四（9日）宣布多項臨時措施，補貼商用車船。九巴及城巴同日發聲明稱，專營巴士業務利潤空間一向偏低，成品油價格飆升令專營巴士營運面臨前所未有的財務壓力，收支已嚴重失衡，期望政府應對油價上升措施能紓緩營運衝擊。



九巴及城巴表示，成品油價格飆升令專營巴士營運面臨前所未有的財務壓力，收支已嚴重失衡，期望政府應對油價上升措施能紓緩營運衝擊。（資料圖片）

稱成品油從2月每桶90美元 大幅升至最高255美元

九巴及城巴表示，自2月底中東戰爭爆發以來，國際原油價格急升約60%；若再計入煉油、儲存設施遭受破壞及運輸受阻等因素所帶來的額外成本，成品油價格升幅更為驚人。

兩間公司表示，巴士公司需購買成品油作為燃料，在過去一個多月，成品油價格已大幅增加兩倍，由2月平均每桶90美元，到現時升穿每桶200美元，最高更升至每桶255美元，短期內未見明顯回落跡象，對專營巴士營運造成直接而沉重的衝擊。

中東局勢持續緊張，國際油價飆升，本港5間油公司無鉛汽油的平均零售牌價均錄得顯著升幅。圖為3月11日油站情況。(資料圖片／鄭子峰攝)

燃料開支佔票務收入約翻倍 將與政府探討進一步應對

聲明指出，中東戰爭爆發前，燃料開支約佔票務收入的10至15%；然而，隨着成品油價格持續上升，現時燃料成本已上升至約佔票務收入的30%，對營運構成顯著壓力。

九巴及城巴認為，政府公布的應對燃料價格措施為業界提供短期幫助，但長遠必須積極與政府推動有效機制，以確保業務的可持續性、財務穩健及長遠發展能力。兩間公司均稱，會持續密切監察成品油價格變化，按實際情況適時與政府商討，探討成品油價格繼續上升時，進一步應對方案的需要和可行性。