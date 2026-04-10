油價補貼｜貨運業指油公司收費欠透明　憂加價減折「食埋嗰3蚊」

油價波動向上，政府推出「油價補貼」措施，包括商用車柴油每公升補貼3元。落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉今日（10日）在電台節目表示，比較關注政府提供補貼的方式，擔心油公司會隨即加價，「食埋你嗰3蚊」，認為需確保真正同等受惠，「唔想都係落油公司袋」。



中東局勢持續緊張，國際油價飆升，圖為3月11日油站情況。政府指私人自用車輛涉個人決定及有替代選擇，不列為首要考慮協助對象。(資料圖片／鄭子峰攝)

蔣志偉在港台節目《千禧年代》表示，政府因應油價高企推出的紓緩措拖可以接受，形容是善意安排。他指由2月中至昨日，業界需為每公升柴油多付8蚊，已支付額外40%，政府每公升補貼3元，即為重型車每一公里補貼一蚊。

港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉。（資料圖片／余俊亮攝）

蔣志偉指油公司非明碼實價促監督：「唔想（補貼）係落油公司袋」

他又表示，關注政府用什甚方式提供補貼，擔心油公司在補貼推出後加價，「唔想（補貼）都係落油公司袋」，認為政府要監管油公司。蔣志偉稱業界認為油公司經營手法屬不良銷售，標價為每公升35元，但大小車隊，或「單頭司機」有不同油卡，提供不同折扣，大車隊只需付22、23元，或11、12元，並非明碼實價，大小車隊油費可相差一倍，認為油公司在製造不公平的供油市場，「小車隊任佢魚肉」。

蔣志偉又指，政府應做到真正同等受惠，但擔心因行政問題，在推行相關政策時「簡簡單單算數」。他認為補貼在零售方面反映屬「最公道」，但政府無法監管油公司，擔心油公司「食埋你嗰3蚊」。