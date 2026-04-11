「起底」個案3年間減逾50% 　25至26年度僅錄297宗

私隱專員公署數據顯示，過去3年「起底」個案持續下跌，由2023至24年的631宗，跌至2025至26年的297宗，減少約53%。



新民黨議員李梓敬。（直播截圖）

立法會下周舉行特別財委會，審核開支預算。新民黨議員李梓敬提出書面質詢，問到私隱專員公署，過去3個財政年度，每年度公署處理的與「起底」相關的個案總數。

私隱專員公署（夏家朗攝）

「起底」個案逐年下跌

據私隱專員公署回覆數字，過去3年公署共處理1298宗與「起底」相關的個案。其中在2023至24年處理了631宗；在2024至25年處理了370宗；到2025至26年則處理了297宗。有關數字逐年下降。

至於刑事調查個案宗數，2023至24年則有152宗，當中有16宗成功檢控；2024至25年有88宗，其中有15宗成功檢控；2025至26年有155宗，當中有7宗成功檢控。

25至26年發出28次「停止披露通知」

私隱專員公署向網上平台發出的「停止披露通知」，亦有下降趨勢。在2023至24年發出了314次，遵從率為96%；在2024至25年發出了161次，遵從率為98.3%；到2025至26年則發出了28次，遵從率為100%。

私隱專員公署：社會氣氛平和「起底」情況已大幅減少

被問及私隱專員公署主動網上巡查發現的「起底」個案大減，署方會否進一步優化網上巡查機制。署方解釋，隨公署持續果斷執法、加強宣傳及教育工作，以及社會氣氛轉趨平和，「起底」情況已大幅減少。公署會繼續果斷執法，並不時審視和優化網上巡查機制。

公署又指，有與海外平台營運商及監管機構保持聯繫，以確保「起底」訊息被盡快移除。同時，公署會持續加強團隊在網絡罪案調查及數碼搜證方面的培訓，以確保能繼續有效地以「一站式」的模式進行刑事調查及搜集證據。