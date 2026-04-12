港府與國家網信辦簽創科備忘錄　聚焦AI與數據跨境發展等

行政長官李家超和國家互聯網信息辦公室主任莊榮文今日（12日）在香港會面，就深化創科合作交流意見，並共同見證創新科技及工業局與國家網信辦簽署《關於創新科技發展的合作備忘錄》，推動以科技創新賦能數字經濟的高質量發展。



行政長官李家超和國家互聯網信息辦公室主任莊榮文今日（12日）在香港會面，就深化創科合作交流意見。（創新科技及工業局）

創新科技及工業局局長孫東和國家網信辦副主任王京濤共同簽署《合作備忘錄》，涵蓋推動人工智能、數據跨境、區塊鏈等重點範疇，目標是深入落實國家「十五五」規劃，支持香港建設國際創新科技中心，推動以科技創新為主體的新實體經濟，助力香港更好融入和服務國家發展大局。

李家超感謝國家網信辦一直支持香港創科發展，他指港府會主動對接國家「十五五」規劃，為香港制定首份五年規劃，全力建設香港成為國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，實現高質量發展。他表示，今日簽署的《合作備忘錄》標誌特區政府和國家網信辦在數字經濟發展的合作邁向新里程，充分體現國家對香港創科發展的高度重視和支持。

創新科技及工業局局長孫東和國家網信辦副主任王京濤共同簽署《合作備忘錄》。（創新科技及工業局）

李家超表示，世界互聯網大會亞太峰會今年再度選址香港，於4月13日至14日舉行，香港會積極展現數字經濟和創新能力的實力，發揮好「引進來、走出去」的重要橋樑作用。

孫東表示，國家「十五五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，特區政府將加速推進科技創新發展，將香港打造成為國家以至是世界的創新策源地，在服務國家所需的同時，實現香港創科發展的新飛躍。