世界互聯網大會亞太峰會開幕　李家超：AI是港府加速發展創科核心

2026年世界互聯網大會亞太峰會今日（4月13日）早上在會展開幕，行政長官李家超致辭時表示，人工智能（AI）是特區政府加速推動創科發展的核心，政府致力推動「全民AI」，讓社會各階層有更多機會參與人工智能相關課程。



4月13日，行政長官李家超在世界互聯網大會亞太峰會上致辭。（李家超Facebook)

李家超表示，香港連續第二年與世界互聯網大會攜手舉辦國際互聯網旗艦盛事，今屆峰會以「數智賦能 創新發展——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，吸引千多名來自超過五十個國家和地區的政商領袖及專家學者雲集香港，峰會盛況充分彰顯香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特角色，既突顯香港作為國際創新科技樞紐的地位，更彰顯與國家發展戰略深度對接。

李家超指出，國家「十五五」規劃繼續支持香港發展為國際創科樞紐及大灣區創新科技發展，河套深港科技創新合作區香港園區於去年底正式啟用，既是香港創科發展的橋頭堡，更將為兩地創新協作帶來龐大機遇。河套香港園區將於毗鄰的新田科技城形成上中下游協同發展的重要紐帶，為創科產業提供全鏈條配套支持，並與大灣區城市完整的產業供應鏈相結合，成為香港未來發展新質生產力的重要基地。

4月13日，行政長官李家超在世界互聯網大會亞太峰會開幕式上致辭。（李家超facebook）

去年施政報告提出推動AI與數據科學產業發展，李家超今日再表明，AI是特區政府加速推動創科發展的核心，位於北部都會區的沙嶺數據園區落成後，預計在2032年可提供的算力相當於目前香港算力的36倍；特區政府亦致力推動人工智能普及化及「全民AI」，讓社會各階層都有更多機會參與人工智能相關課程。

李家超強調，特區政府將繼續與區內及世界各地的夥伴攜手合作，共同建構開放、創新與包容的數智未來。