李家超與國家教育部部長懷進鵬會面 歡迎內地高校及機構進駐河套
撰文：馮子健
出版：更新：
行政長官李家超今日（13日）在禮賓府與國家教育部部長懷進鵬會面，交流加強內地與香港教育和科研合作的意見。李家超指，特區正加速發展河套香港園區，歡迎更多內地高校及科研機構，到河套香港園區設立實驗室或研發中心，攜手加強「產、學、研」的協作，貢獻國家高質量發展。
李家超：教育部支持特區發展成國際教育樞紐
李家超歡迎懷進鵬率團訪港，出席中國國際大學生創新大賽港澳區域賽和其他教育相關活動。他表示，教育部大力支持特區政府改善教育工作，發展香港成為國際教育樞紐和國際高端人才集聚高地。他說特區推廣「留學香港」品牌，會同時大力推動內地與香港高等教育合作，配合國家科教興國、人才強國和創新驅動發展戰略。
李家超表示，特區正積極推進北都大學教育城的發展，鼓勵本地頂尖大學與中外知名院校合作，開拓更多創新、前沿和高層次的品牌課程、研究合作和交流項目，培育人才，進一步提升香港學術及研究的國際影響力。
同場出席會面的包括教育局局長蔡若蓮、創新科技及工業局局長孫東和行政長官辦公室主任葉文娟。
