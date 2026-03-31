宏福苑｜房屋局ICU發錯單位照給將上樓執拾居民 致歉及即時核查
撰文：吳美松
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大埔宏福苑7幢受大火影響大廈居民4月20起可分批上樓執拾，據指，有居民近日接獲「一戶一社工」通知其單位狀況時，發現當局發給他的相片非其居住單位。房屋局獨立審查組（ICU）指高度關注有個別單位照片懷疑出現錯誤情況，周一（30日）接獲投訴後已即時展開全面核查工作，目前確認問題屬個別個案。房屋局就事件對居民引起不便致歉，預計今日（31日）完成其他樓宇資料核查等工作。
居民獲「一戶一社工」發相 發現相中單位非自己單位
宏福苑有居民獲「一戶一社工」通知其單位狀況等，惟居民發現獲發放的單位相片錯誤，相片中的並非其單位。
房屋局指，ICU早前曾到7座樓宇內500多個受災較嚴重的單位拍照，並透過社會福利署「一戶一社工」安排向相關住戶發放，讓居民在返回單位前了解單位的實際情況。
房屋局稱確認問題屬個別個案 預計今日完成核查工作
當局續說ICU高度關注有個別單位照片懷疑出現錯誤情況，於昨日接獲投訴後，已即時展開全面核查工作，目前確認問題屬個別個案。ICU為審慎起見，已同步檢視其他樓宇的資料處理及核對程序，防止類似情況再次發生。ICU稱預計今日會完成核查工作，並就事件對居民引起的不便致歉。
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