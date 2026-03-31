宏福苑｜房屋局ICU發錯單位照給將上樓執拾居民　致歉及即時核查

大埔宏福苑7幢受大火影響大廈居民4月20起可分批上樓執拾，據指，有居民近日接獲「一戶一社工」通知其單位狀況時，發現當局發給他的相片非其居住單位。房屋局獨立審查組（ICU）指高度關注有個別單位照片懷疑出現錯誤情況，周一（30日）接獲投訴後已即時展開全面核查工作，目前確認問題屬個別個案。房屋局就事件對居民引起不便致歉，預計今日（31日）完成其他樓宇資料核查等工作。



房屋局獨立審查組早前曾到七座樓宇內五百多個受災較嚴重單位拍照，並透過社會福利署「一戶一社工」安排向相關住戶發放；圖中並非今次發錯單位照事件中相關照片及單位。(政府新聞處圖片)

受宏福苑火災影響的七幢樓宇居民，4月20日起可分批返回單位執拾物品，最多4人上樓，可逗留最多3小時。（資料圖片）

居民獲「一戶一社工」發相 發現相中單位非自己單位

宏福苑有居民獲「一戶一社工」通知其單位狀況等，惟居民發現獲發放的單位相片錯誤，相片中的並非其單位。

房屋局指，ICU早前曾到7座樓宇內500多個受災較嚴重的單位拍照，並透過社會福利署「一戶一社工」安排向相關住戶發放，讓居民在返回單位前了解單位的實際情況。

房屋局獨立審查組早前曾到七座樓宇內五百多個受災較嚴重單位拍照，並透過社會福利署「一戶一社工」安排向相關住戶發放；圖為房屋局局長何永賢交代居民返回單位執拾物品安排。（資料圖片/楊凱力攝）

房屋局稱確認問題屬個別個案 預計今日完成核查工作

當局續說ICU高度關注有個別單位照片懷疑出現錯誤情況，於昨日接獲投訴後，已即時展開全面核查工作，目前確認問題屬個別個案。ICU為審慎起見，已同步檢視其他樓宇的資料處理及核對程序，防止類似情況再次發生。ICU稱預計今日會完成核查工作，並就事件對居民引起的不便致歉。