宏福苑聽證會｜政府代表稱ICU巡查時未貼發泡膠　居民指早已封窗

大埔宏福苑火災獨立委員會周四（24日）舉行首輪第三場聽證會。在早前的聽證會，房屋署獨立審查組（ICU）處理發泡膠投訴時，被質疑未巡查發泡膠板有沒阻燃效能，就稱承建商「嘗試使用」具「阻燃效能」的發泡膠板。



代表政府的資深大律師孫靖乾今日澄清，房屋署獨立審查組2024年10月巡查時發泡膠板「未貼上窗戶」，因此「無從得知承建商會廣泛及長時間地使用發泡膠板覆蓋窗戶」。



不過，有宏福苑居民向《香港01》提供屋苑通訊群組截圖，並翻查Facebook群組帖文，顯示早於2024年9月，已有部份宏福苑住戶單位被發泡膠封窗。有宏昌閣居民以證人身份作供時也提到，同月已被發泡膠封窗。



2024年9月12日，有市民於Facebook群組「宏福苑居民交流群組」上載照片，可見部分窗戶已被發泡膠封窗。（Facebook截圖）

資深大律師孫靖乾稱，ICU 在 2024年10月28日，有就發泡膠投訴去現場視察，但視察時「發泡膠板尚未貼喺窗戶上面。當時未貼上去。所以在 ICU 嘅人員嘅角度來看，當時是無從透過該次嘅現場視察得知，承建商會長時間如此用發泡膠去覆蓋窗戶。」

不過，孫靖乾稱，ICU 有現場提出發泡膠板「可能帶來火險。並且是有就承建商係咪會採用一個阻燃性嘅發泡膠板呀，同埋會分開幾層幾層咁樣去做打磨工程，而更換嗰個發泡膠板呢，作出查詢跟進」。

WhatsApp群組截圖、Facebook帖文證2024年9月已有發泡膠封窗

有不願具名的居民向《香港01》 提供宏福苑WhatsApp群組截圖，2024年9月4日，已有居民家中被發泡膠封窗。2024年9月12日，Facebook群組「宏福苑居民交流群組」有居民上載照片，可見部份窗戶已被發泡膠封窗。

有居民向《香港01》 提供宏福苑WhatsApp群組截圖，2024年9月4日，已有居民家中被發泡膠封窗。（受訪者提供）

獨立審查組職員古小平：9月看見電梯大堂窗戶貼發泡膠

杜淦堃早前在聽證會指出，ICU職員古小平供詞時表示，曾於2024年9月25日到訪宏福苑，看見發泡膠板存放在地面及貼在電梯大堂窗戶上。

宏福苑宏昌閣居民謝玉華（戴口罩）3月24日出席宏福苑大火獨立委員會作供說。（夏家朗攝）

宏福苑宏盛閣居民梁浩軒3月24日出席宏福苑大火獨立委員會作供說。（任葆穎攝）

宏昌閣證人稱2024年9月已封窗

證人之一、宏昌閣2樓居民謝玉華作供時，提到她所住的單位在2024年9月30日已遭封窗。有份作供的證人梁浩軒家住宏盛閣，稱不太記得封窗的具體時間。他因家居維修，在2024年11月搬離單位，2025年1月搬回去，僅記得回家後發泡膠已封窗。

受訪居民證人：唔知點解佢（ICU）睇唔到

不過，梁浩軒不解為何ICU巡查時看不到已有發泡膠封窗，他在聽證會完結後說：「他睇唔到嘅話，我就唔知點解佢睇唔到，可能佢留意嘅位置係冇？但我的單位出面都有，好多其他都有，真係要問返當事人（ICU）點解佢會睇唔到。」