今日新聞8分鐘｜扮講電話擸飯盒｜張敬軒任「正向導師」

青馬大橋奪命車禍︱貨車撞爆軚寶馬釀1死3傷 司機涉危駕被捕

青馬大橋周五（10日）發生奪命車禍，造成1死3傷。晚上10時09分，一輛寶馬私家車疑爆軚停在青馬大橋往東涌方向橋面，車上4人均沒有落車，隨後被尾隨的密斗貨車猛撞車尾。私家車上一名82歲馬姓女乘客頭及手受傷，昏迷被送往仁濟醫院，同日晚上11時13分被證實死亡；車上另外3人受傷清醒送院。35歲鄧姓貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

尖沙咀Pokémon卡專門店被偷兩卡值$25萬 警查CCTV拘35歲男

尖沙咀加連威老道Pokémon卡牌專門店「LIGHT TCG」，昨日（9日）被賊人盜去兩張共值約25萬元的Pokémon卡。警方表示，經調查及翻查大量閉路電視片段，人員今日（10日）下午在大埔，以涉嫌盜竊拘捕一名35歲姓伍本地男子，他現正被扣留調查。

車cam｜青衣運輸車「跌貨」下層私家車向後滑落 網民：新車落地

網上瘋傳一段車Cam片，可見時間為今日（9日）下午約4時許，片中一輛雙層運輸車裝載兩輛私家車，駛至青衣西草灣道，近九巴青衣車廠對開，收慢再加速時，下層私家車突然向後緩緩滑落，搖晃數下後停在路中，影片就此結束。

片段上載引起網民熱議，其中有人稱「大X獲啦佢（運輸車）賠餐死！」、「邊個做車主就慘！」、有網民斥「唔綁飛機帶嘅後果！」、「低級錯誤」、亦有人嘲諷「新車落地」。

油塘中銀男子存款$4000 職員揭4張「金牛」同號碼報警拉人

今日（11日）中午12時29分，警方接報指，油塘嘉榮街中國銀行一名男子在銀行櫃枱向職員出示4張1000元港幣鈔票，要求存入其個人戶口。惟職員檢查鈔票，發現該4張鈔票的號碼完全相同，懷疑是假鈔，於是報警。

人員接報到場，經調查後將該名50歲姓蔡男子拘捕，被捕人現正被扣留調查。案件列作「行使偽製紙幣」，交由觀塘警區刑事調查隊第二隊跟進。

有片︱男子講電話扮取外賣徘徊餐廳 順手牽羊偷走外賣飯盒

網上流傳多條閉路電視影片，顯示上周四（2日）晚上8時許，一名男子在尖沙咀一間燒味茶餐廳偷外賣。片中可見該男子一邊講電話，一邊在餐廳內外徘徊約7分鐘，最終在店員忙於與外賣員溝通時，順手牽羊偷走一份外賣飯盒。影片由涉事餐廳匿名上載，餐廳發文諷刺偷外賣男，著對方應申請綜援，又譏諷：「同埋尼（呢）位先生，如果你有需要，隨時歡迎你過來順手牽羊，但其他人就請吾（唔）好來，我哋只不過係一間小店舖，無甘（咁）多羊可以俾人牽。」

張敬軒任保安局正向項目導師 為昔日言論作品致歉 盼除社會質疑

逾7000名反修例年輕被捕者歷時約七年未被起訴，保安局局長鄧炳強近日受訪稱，過去兩年推出「特別項目」，協助他們「更新」。

男歌手張敬軒接受《文匯報》專訪，提到最近成為保安局「正向引導」項目導師，計劃上半年內親身帶領參加者到內地交流，「見證國家的繁榮昌盛」。他又形容當年被社會氣氛衝昏頭腦，過去一些言論和作品的演繹方式不當，令外界質疑他心繫國家香港的情懷和態度，就此真誠致歉，盼消除社會質疑聲，同時以自身經歷引導年輕人認清錯誤、重新出發。

寧夏56歲巴士司機突發疾病 用生命最後5秒煞車 懸崖邊保住45人

4月6日上午，寧夏一名司機周岐紅在駕駛時突發疾病，但他忍着劇痛踩下煞車，守護了車上45名乘客的生命，而車旁邊就是2米多深的溝壕。

萬斯：相信美伊談判將會正面 警告伊朗不要玩弄美國

美國與伊朗4月11日（周六）將在巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）舉行談判。代表美方進行談判的副總統萬斯（JD Vance）表示，他期待與伊朗進行積極的談判，並警告德黑蘭不要「玩把戲」。

順德雞煲一夜爆紅 老闆自嘲用冰鮮雞求「執笠」反引食客瘋狂打卡

近日，網紅劉雨鑫的探店影片令廣東順德的「莫氏雞煲」爆紅，面對洶湧而至的食客，老闆忙到「踢曬腳」，不但沒有趁機擴張，反而公開「勸退」客人，自嘲店裏用的是冰鮮雞，卻引發網民更強烈的「反骨」心理，紛紛前來探店打卡。