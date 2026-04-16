李浩然缺席大主席選舉傳被「照肺」　認李慧琼曾口頭提醒惟非警告

新一屆立法會一月「大主席」選舉投票日，僅選委界李浩然一人缺席。有指有關方面，對選舉有很高期望，有傳媒今日（16日）報道指，李浩然在選前一晚於北京，參加了一個「私人聚餐」未及趕回港，提到有議員收到主席李慧琼通知，已約見李浩然並作出警告。



李浩然回覆《香港01》查詢時稱，報道所指他因出席私人聚餐而末及趕回香港，並非事實；事後他確有與李慧琼交流，談及缺席投票一事，大主席有口頭提醒他要做好行程安排，但並沒有作出警告。



1月8日，立法會舉行主席選舉特別論壇，兩名候選人李慧琼與陳振英接受質詢。（廖雁雄攝）

李浩然缺席大主席選舉傳被「照肺」

大主席選舉中，李慧琼贏得47票，擊敗取得42票的陳振英，票數相差不遠。全體立法會議員中僅李浩然缺席，未有投票。《信報》今日報道指，李浩然在選前一晚在北京，為了參加一個私人性質的聚餐，而當日的飯局亦有其他議員與其一同出席，不過都在之後早早離去，以便乘坐較早的航班回港。報道提到，有知情人士指，李浩然原本打算在飯局後，乘坐當晚最後一班機，漏夜趕回香港，無奈碰上航班取消，讓他失了預算。

選委界立法會議員李浩然。（直播截圖）

李浩然承認身在北京 惟非因聚餐被警告

李浩然今日在社交平台開腔回應，否認是「因參與私人聚餐」缺席立法會主席選舉而被口頭警告。

我注意到今天有傳媒說，我一月七日在北京因參與私人聚餐，而受航班影響未能按時參與立法會主席選舉，被立法會主席口頭警告的報道。此乃失實報道。 李浩然

李浩然承認「那天」在北京拜訪三位院士和兩個重要科研機構，推動香港創科發展，「對於未能參與選舉我一直感到非常遺憾抱歉。我會一如既往認真履行好立法會議員職務」。

李浩然回覆《香港01》查詢時重申，投票前夕他在北京的行程緊密，並未如報道所寫那樣，與其他議員一起出席私人聚餐。