藥材交易．李浩然｜以「標準．科研．經貿」推動中醫藥走向世界

藥材交易｜李浩然博士



隨着《中醫藥發展藍圖》的發佈、香港中醫醫院和政府中藥檢測中心兩大旗艦項目相繼落成啟用，香港中醫藥產業迎來發展重要轉折點。當前，中醫藥正加速邁向現代化與國際化，《藍圖》已明確提出香港要建設成為「中醫及中藥走向世界的橋頭堡」，在這樣的背景下，香港不應僅止於轉口貿易角色，更應主動提升功能定位。



香港的優勢，不在於與內地比拼種植規模或製造產能，而在於憑藉國際化制度環境、科研基礎、專業服務能力及聯通全球市場的網絡，成為中醫藥國際化的樞紐。要真正把握機遇，我認為香港應以「標準、科研、經貿」為三大戰略支柱，推動全產業鏈協同發展和產業升級。

標準建立公信力

打造中醫藥國際化的「可信度護城河」

中醫藥要走向世界，首要條件是建立國際認可的質量標準與信任機制。香港在中藥檢測和質量控制方面一直具備良好基礎，《香港中藥材標準》多年來累積了一定權威，但目前仍偏重檢測服務輸出，尚未充分轉化為規則制定與標準銜接的主導能力。

下一步，香港應從兩方面加快突破。其一，是加強與國家藥典的有機協同，推動《香港中藥材標準》與《中華人民共和國藥典》形成互補銜接，尤其針對黨參、當歸、黃芪、靈芝等出口重點品種，探索建立「國家藥典＋香港標準」的聯合技術方案，為國際市場提供更完整、可靠的依據。其二，是積極參與國際規則制定，善用香港高校、科研機構及檢測平台的專業能力，加強與歐美、東盟等地藥典機構合作，並透過ISO、ICH、WHO等多邊平台，逐步提升香港在中藥質量與安全標準上的話語權。

在此基礎上，香港可率先構建一套能與國際對話的中藥質量指標體系，涵蓋三個重點：一是安全標準，令重金屬、農藥殘留、真菌毒素等限量要求對接國際高水平規範；二是有效成分與指紋圖譜雙重控制，在保留中藥整體性特徵的同時提升可量化程度；三是穩定性與批次一致性，提升產品在不同批次間的可比性與可靠性。若再結合區塊鏈等技術建立可追溯、不可篡改的數據鏈條，香港便有條件為每一批中藥材建立可信的「數字身份」，進一步增強國際買家與監管機構的信心。

科研與臨床創新

建立中醫藥循證體系的「香港樣板」

標準是基礎，科研則是中醫藥走向國際主流醫學體系的關鍵。香港的獨特優勢，在於兼具中西醫療體系、臨床研究能力與國際學術接軌條件，有能力在中醫藥循證研究方面先行一步。

依託香港中醫醫院、全港中醫教研中心及其他基層醫療機構，香港有條件建立中醫藥真實世界研究平台，透過結構化電子病歷與本地數據網絡，圍繞中風康復、腫瘤康復、慢性疼痛等重點領域，逐步積累具說服力的臨床證據。若能進一步結合統計學和人工智能，探索「質量—劑量—療效」之間的量化關係，將可為標準制定、藥品定價提供更堅實的科學基礎。

在科研創新方面，香港高校可與內地科研機構共建跨境聯合實驗室，推動產學研醫深度協作。重點可放在經典名方的現代化與二次開發，透過藥效機理研究及新劑型研製，提高中藥的臨床適用性。同時，亦可善用人工智能建立多模態數據平台，整合舌象、脈象、面色、語音等中醫診斷信息，並與現代醫學檢測數據聯動，開發臨床決策輔助工具，提升診療精準度。此外，中藥安全性研究亦必須加強，特別是中藥與西藥合用時的相互作用及潛在風險。香港若能在區域層面推動中西藥合用指南，將有助建立更具國際說服力的循證基礎。

在臨床試驗方面，香港亦可發揮國際聯繫優勢，牽頭與新加坡、日本及歐洲部分大學醫院開展多中心合作研究，聚焦腫瘤輔助治療、慢性疼痛等國際關注議題，並在試驗設計中適當納入中醫證候分型。若相關成果能在國際高影響力期刊發表，將有助大幅提升中醫藥在全球醫學界的可信度，並為中成藥或中藥復方進入國際臨床路徑創造條件。

推動經貿功能升級

從轉口中心走向全球供應鏈組織者

中醫藥產業的競爭，不只是產品競爭，更是供應鏈組織能力、價格發現能力與制度服務能力的競爭。香港應朝着全球供應鏈組織者及資本配置中心方向邁進。

其中，一個重要抓手是依託「守創中藥材貿易平台」，建立涵蓋主要品種的交易清單、質量分級及價格資訊，提高市場透明度與標準化程度。透過整合「定價、交收、資訊」三大功能，平台有望改善傳統中藥材市場資訊不對稱、價格波動大、短期炒作等問題，逐步形成具公信力的離岸交易與價格發現機制。這不僅能提升香港在中藥材貿易中的樞紐地位，亦有助把質量標準真正轉化為市場價值。

與此同時，香港亦可考慮建立「國際中醫藥爭議解決中心」，利用普通法制度及國際仲裁的公信力，為跨境中醫藥貿易、技術標準、知識產權及投資合作提供專業仲裁與爭議解決服務。這既能保障交易安全，也有助香港在制度層面更深嵌入中醫藥國際供應鏈。

在市場拓展方面，香港可把東盟、中東、歐盟部分市場及「一帶一路」沿線國家作為重點方向。輸出模式亦不應局限於單一產品，而應發展「中醫藥＋健康管理＋文化體驗」的綜合方案，在海外打造具香港品牌特色的中醫中心，結合診療、體質調養、功能性食品與養生文化，提升整體附加值與品牌影響力。

香港如何推動全產業鏈協同的角色發揮？

實現「標準+科研+經貿」三大支柱的協同效應，可從縱橫兩個維度推進。

縱向，依託「守創中藥材貿易平台」的交易屬性打通產業鏈上下游。在上游，藥企可在道地藥材主產區共建若干GAP樣板基地，涵蓋土壤檢測、用藥規程、採收加工及初加工質量控制；在中游，利用香港檢測認證服務，如香港標準及檢定中心，為內地飲片企業及中成藥企業提供由研發、生產到出口的一體化質量解決方案，逐步形成具市場認受性的「香港質量標籤」；在下游，則可透過平台把完成質量認證與溯源的中藥材對接海內外中成藥製造商與健康產品零售渠道，形成完整商業閉環。

橫向，參考內地中醫藥產業協同發展聯盟機構，可推動中醫藥與其他產業聯動。近年香港與內地在中醫藥全產業鏈協同方面交流日益密切，未來可更好結合香港品牌傳播、專業認證及國際市場開拓優勢，協助內地道地藥材建立品牌，打通「中醫藥＋」新場景。例如在「中醫藥＋食品與消費品」方面，推動藥食同源功能性食品、飲品在香港進行配方評審與合規認證，再以香港作為走向國際市場的跳板。

香港中醫藥產業正處於歷史性機遇期。以「標準、科研、經貿」為三大支柱，香港完全有條件從傳統轉口中心升級為中醫藥全球供應鏈的組織者、國際規則的參與者，以及品牌價值的塑造者。這不只是香港產業發展的新方向，更是中醫藥走向世界進程中，香港應當承擔的重要使命。

作者李浩然博士是中醫藥全產業鏈香港中心理事，香港特區第八屆立法會選舉委員會界別議員，華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官。



「藥材交易」欄目旨在普及好中醫要有好藥材，香港可以助力中醫藥傳承創新發展。



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