全球人才高峰會周開幕　李家超：香港以人為本規劃未來願景

香港人才服務辦公室今（18日）起一連兩日舉行重點活動國際人才論壇及機遇匯人才博覽展，直至3月29日期間將聯同海內外合作夥伴舉辦9項衛星活動，聚焦教育、科技與人才一體化發展，突顯香港作為國際人才樞紐及國家人才門戶的角色與優勢。



行政長官李家超致辭時指，香港將繼續保持開放，深化國際交往，並緊密對接國家發展戰略，他指，經濟指標與科技成就固然重要，但人的發展是最終目標，香港將繼續以人為本，規劃未來願景。



人才辦今日起至3月29日舉行全球人才高峰會周，聚焦教育、科技與人才一體化發展。（人才辦圖片）

今屆的國際人才論壇，以「匯聚全球智慧」為主題，匯聚海內外及本地政商學界領袖，探討未來人才生態的趨勢與策略。

行政長官李家超今日出席全球人才高峰會周。（人才辦圖片）

李家超表示，香港快速發展成為國際人才樞紐，有賴一套全面而具前瞻性的策略推動，將人才發展與經濟轉型、科技進步和區域協作融合。香港在這方面的努力備受肯定，並在國際管理發展學院《2025年世界人才排名》中躍升至全球第四位，高踞亞洲榜首。

人力資源和社會保障部副部長俞家棟在國際人才論壇發表致辭。（人才辦圖片）

人力資源和社會保障部副部長俞家棟表示，香港近年積極拼經濟、招攬人才，充分發揮國家人才門戶作用，本屆全球人才高峰會周搭建了交流合作的重要平台，為人才高地建設提供有力支撐。他指出，要共築人才高地，共享人才紅利，推動形成開放包容、優勢互補的人才生態，讓人才紅利更好惠及香港與內地，造福國家。

2010年諾貝爾經濟學獎得主Christopher A Pissarides教授在國際人才論壇發表演講。（人才辦圖片）

諾貝爾經濟學獎得主：人工智能應用並非為取代人力

2010年諾貝爾經濟學獎得主Christopher A Pissarides教授發表主題演講，他表示，人工智能的應用並非為了取代人力，而是提升其能力及促進生產力增長以改善整體社會福祉。要應對這技術轉型，必須大力推動終身學習，協助人才為未來做好準備。

其後，馬會行政總裁應家柏分享馬會如何鞏固理想僱主地位以吸引全球頂尖人才，並闡述培養具潛質員工成為領袖及留才的策略。麥肯錫大中華區主席倪以理與南華早報首席拓展官鄭尚任則展開爐邊對談，探討科技與人工智能新時代下中國人才發展的新模式。

下午舉行3場分別以教育、科技及人才為主題的專題討論。在教育環節，北京大學校長龔旗煌教授、香港科技大學校長葉玉如教授、牛津大學高等教育學（榮休）教授Simon Marginson，以及崑山杜克大學美方校長兼常務副校長約翰．奎爾奇教授，聚焦教育轉型與人才培養的未來戰略，並分享如何透過跨地域及產業合作推動創新，培育人才。