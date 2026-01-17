美政客鼓吹封殺香港駐美經貿辦　外交公署強烈譴責：損人不利己

針對美國個別政客近期推動取消香港駐美經貿辦特權豁免待遇甚至關閉辦事處，外交部駐港公署今日（17日）表示強烈譴責和堅決反對，強調此舉損害兩地經貿合作，屬「損人不利己」的非理性行為，並敦促美方立即停止政治操弄。更強調任何抹黑香港自由與人權、任何詆毀「一國兩制」的圖謀必將失敗。



外交部駐港公署指責，美國個別政客炮制涉港惡法的行徑，充分暴露其根深蒂固的意識形態偏見和冷戰思維。（香港01/資料圖片）

外交公署批美方行為損人不利己 衝擊港美經貿往來

針對美國個別政客再次推動有關涉港惡法，鼓噪取消香港駐美經貿辦事處特權豁免待遇甚至關閉辦事處，外交公署今日（17日）正告美方，指香港駐美經貿辦是特區依法設立的官方機構，促進港美經貿交流，而美國在香港擁有重大經濟利益，雙方往來密切。美方操弄涉港法律將對正常商務合作造成負面影響，不僅損害美國企業、就業者與消費者利益，亦屬「損人不利己」的非理性行為。

公署強調，香港回歸以來，「一國兩制」制度體系不斷完善，香港依法享有的高度自治權得到充分尊重和堅定維護，香港國安法律充分尊重和保障人權，為香港長期繁榮穩定提供堅實保障。

外交部駐港公署。（官方圖片）

批美政治操弄 敦促停止干涉內政

公署批評，美國個別政客炮制涉港惡法的行徑，充分暴露其根深蒂固的意識形態偏見和冷戰思維。敦促美國個別政客認清事實，立即停止出於自身政治私利的政治表演，立即停止干預香港事務的政治操弄。並強調任何抹黑香港自由與人權、任何詆毀「一國兩制」的圖謀必將失敗。