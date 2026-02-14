黎智英判刑｜外交公署約見歐美駐港負責人 就負面言論提嚴正交涉
外交部駐香港特別行政區特派員公署於2月11日及12日，先後約見英國、美國、澳洲等國及歐洲聯盟駐港機構負責人，就有關國家官方及政治人物針對香港特區高等法院對黎智英案的量刑裁決所發表的負面言論，提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。公署敦促有關關國家、組織及相關政治人物，切實尊重中國主權及香港法治，立即停止以任何形式，干預香港事務及干涉中國內政。
嚴厲譴責美西方借黎智英案污蔑抹黑
外交公署早前約見英國、美國、澳洲等國，及歐盟駐港機構負責人，對其官方及政治人物，就黎智英案發表負面言論，提出嚴正交涉，並表達強烈不滿及堅決反對。
公署指出，香港特區高等法院依法對反中亂港分子黎智英涉嫌違反《香港國安法》等案件作出判決，裁定其罪成並判處20年有期徒刑。然而，多個西方國家、反華媒體、組織及政客藉此對香港特別行政區進行污蔑抹黑和攻擊，甚至詆毀法庭依法獨立作出的裁決，行為卑劣。香港特區政府發言人表示，堅決反對此等卑劣行徑，並予以強烈譴責。
公署敦促有關國家、組織及相關政治人物，必須切實尊重中國主權和香港法治，立即停止對香港國安案件審理發表任何不負責任的言論，並立即停止以任何形式干預香港事務、干涉中國內政。
