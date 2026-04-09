北都｜李慧琼率逾50議員訪河套：做好審議助政府推動長遠發展

立法會主席李慧琼今日（4月9日）率領超過50名議員，到河套香港園區考察，了解園區最新建設和營運情況。訪問團與多間進駐河套的科技企業代表交流，了解它們落腳原因。李慧琼表示，深信一眾議員會善用今次考察所得，認真審議撥款申請及相關法例，積極「落手落腳」，協助特區政府推動河套區長遠發展。



4月9日，立法會主席李慧琼率領超過50名議員考察河套港深創科園香港園區，創新科技及工業局局長孫東亦有參與。（李慧琼facebook）

孫東向議員介紹香港五年規劃工作

李慧琼在社交平台發文稱，今日應特區政府的邀請到河套香港園區，是立法會繼上月底到訪洪水橋後，再次考察北都。她引述創新科技及工業局孫東指，河套是國家粤港澳大灣區唯一一個內地和香港以創科為主的合作平台，今次考察讓各位議員可以近距離深入了解園區大樓的建設進度、最新發展、營運情況和下一階段工作，並聽取政府「南金融、北創科」的佈局，以至河套如何與鄰近的新田科技城及沙嶺數據園的協調發展。孫東又分享了局方在制訂香港首份五年計劃的工作和思考。

4月9日，立法會主席李慧琼率領超過50名議員考察河套港深創科園香港園區，創新科技及工業局局長孫東亦有參與。（李慧琼facebook）

李慧琼續指，園區發展目標之一是開闢制度創新試驗田。未來創新要素跨境流動，即「四流」——人員、物資、數據和資，金亦會陸續在園區試行。局方和園區公司向議員們簡介了政府和內地相關部委在這方面的構思和工作進度。

與落腳企業交流 了解進駐原因

訪問團與多間進駐河套的科技企業代表交流，他們都表示，入駐的主要原因是看中園區的地理和區位優勢，以及未來創新要素可以在深圳和香港園區跨境便捷流動等。

4月9日，立法會主席李慧琼率領超過50名議員考察河套港深創科園香港園區，創新科技及工業局局長孫東亦有參與。（李慧琼facebook）

4月9日，立法會主席李慧琼率領超過50名議員考察河套港深創科園香港園區，創新科技及工業局局長孫東亦有參與。（李慧琼facebook）

李慧琼表示，河套香港園區正處於高速發展階段，立法會會一如既往，在支持北都和河套的發展基礎上，做好審議工作，繼續與當局緊密溝通。

她形容，「考察只是起點，行動才是關鍵」，深信每位議員一定會善用今次考察所得，認真審議撥款申請及相關法例，同時向政府提出更多切實可行、真正幫到北都和河套企業的建議，推動河套區更好發展。